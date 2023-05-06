Единое пособие для семей с детьми: условия выплаты, кто может на него рассчитывать

В 2023 году введено новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата назначается для поддержки семей с детьми и будущих матерей, имеющих невысокий уровень дохода. Она объединила пять действующих прежде выплат и охватывает весь промежуток, связанный с рождением и детством – от беременности будущей матери до 17-летие (включительно) ребенка. GOROD48 предлагает разобраться, кто и как сможет получить деньги от государства.

В Липецкой области единое пособие сегодня получают, по данным регионального отделения Социального фонда России, родители 32 236 детей.

Единое пособие включает в себя выплаты:

- беременным женщинам, вставшим на учет до 12-й недели беременности;

- отпуск по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет не трудоустроенному родителю;

- две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет;

- ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет (включительно);

- ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет.

Мера поддержки назначается только семьям с доходом на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума – в Липецкой области на данный момент он составляет 11 931 рубль, а на детей – 12 364 рубля. Выплата составит:

- 50% регионального прожиточного минимума на детей — базовый размер выплаты;

- 75% назначат в том случае, если семье не будет хватать среднедушевого дохода до уровня прожиточного минимума;

- 100% - если при назначении пособия в размере 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи все равно будет меньше прожиточного минимума.

Есть также нюанс: при определении права на пособие учитывают комплексную оценку нуждаемости. Так, доходы семьи считают за 12 месяцев, предшествующих одному месяцу перед подачей заявления. То есть, в феврале 2023 года при подаче заявления учитывались доходы за январь 2022-го – декабрь 2022-го, в марте 2023 – за февраль 2022-го – январь 2023-го. Если без уважительных причин кто-то в семье не получает доход, пособие не дадут. Комплексная оценка учитывает имущество. Если есть лишние машины или квартиры, пособие не дадут, даже если у семьи низкий доход. В качестве имущественного ценза можно иметь:

- дом или/и квартиру, если на каждого члена семьи приходится менее 40/24 кв. м;

- не больше одной дачи и одного гаража;

- земельный участок до 25 соток;

- один автомобиль старше пяти лет;

- сбережения, доход от которых не превышает размер прожиточного минимума.

Собирать отдельные справки для подтверждения дохода семьи или комплексной оценки не нужно – проверка по заявлению проводится в рамках межведомственного взаимодействия. Исключения – самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, которые работают по патентной системе. Также для семей мобилизованных граждан доход последних не учитывается в расчетах.

Подать заявление на единое пособие можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах отделения Социального фонда России по Липецкой области. Если в семье несколько детей до 17 лет, можно подать одно заявление на всех. После того, как заявление будет рассмотрено и в случае положительного решения Социальный фонд России перечислит деньги на расчетный счет получателя в банке (для получения требуется карта «Мир») или в почтовое отделение — порядок выплаты выбирает получатель пособия. Выплаты назначают по месту регистрации, так как они рассчитываются исходя из регионального прожиточного минимума. Получатель и ребенок должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране. Если, например, мама — россиянка, а ребенок и отец — граждане другого государства, пособие семья не получит. Чтобы оформить универсальную выплату, ребенку нужно получить российское гражданство.

При введении единого пособия предусматривается переходный период: семья может выбрать сохранить выплаты, которые она получала до введения единого пособия, пока не закончится срок их назначения, или перейти на новое пособие. Кроме того, на детей, которые родились до 31 декабря 2022 года можно оформить выплаты по старым правилам до достижения ребенком 3-летнего возраста, а можно по новым, где пособие до трех лет назначается без учета очередности рождения ребенка. На детей, рожденных с 1 января 2023 года, оформляют только новое пособие.

Как пояснили в региональном отделении Социального фонда России, с начала года отделение одобрило около 20 тысяч заявлений на единое пособие. В основном липчане подавали заявление через портал Госуслуг. Кроме того, заявление на единое пособие оформили более тысячи неработающих будущих матерей, которые в период беременности могут получать до 100% регионального прожиточного минимума.