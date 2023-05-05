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Липецкая вечЁрка: смерть 15-летней девочки, приговор убийце многодетной матери и концерт Валерия Гергиева
Сегодня, 5 мая, умерла 15-летняя школьница, суд вынес приговор по громкому делу об убийстве многодетной матери, которое произошло на улице Белянского в прошлом году, и оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева дал традиционный концерт в Центре культуры.
«Она была умницей, почти отличницей. То, что случилось, горе не только для ее семьи, но и для нас», — сказала директор школы, в которой училась девочка.
Но есть и хорошие новости. Мальчика, который чуть не утонул в в чаплыгинском бассейне, уже перевели из реанимации в обычную палату. Врачи больше не беспокоятся за его здоровье.
— Здоровья мальчику и долгих лет жизни. Врачам спасибо! — поблагодарила врачей Коренная липчанка.
А жена главы Воловского района Никиты Соловьева Анастасия сегодня поделилась информацией о здоровье мужа. Ему уже лучше и сейчас у него начался период реабилитации.
Полтора месяца назад чиновник попал в ДТП. Полицейские до сих пор проводят проверку обстоятельств аварии, по ее результатам примут процессуальное решение.
Уроженец Афганистана Навруз Сахизадов сегодня был осужден на девять лет колонии строго режима за убийство гражданской жены. Кроме того, он должен выплатить 3,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим: по миллиону рублей их общим с убитой детям, и 700 тысяч ее сестре.
Это громкое убийство потрясло Липецк, к тому же попало на запись камеры наблюдения.
Между тем, осужденный намерен обжаловать приговор. А его сестра уверена, что брата довели.
— Почему жизнь человека, оценивается в 9 лет. Дети сироты, — возмутился Непонятно.
— Мало, пожизненное надо! — считает Елена К.
Маэстро Валерий Гергиев сегодня собрал аншлаг в Областном Доме культуры. Он приехал в Липецк на специальном поезде. Народному артисту и Герою труда России 2 мая исполнилось 70 лет, но даже юбилей не заставил его отменить традиционный Московский Пасхальный фестиваль, который включает в себя тур по городам России. Чтобы услышать Валерия Гергиева многие зрители сегодня отпросились с работы.
— Валерий Гергиев в Липецке это очень круто, — уверен Патриот.
И еще одна новость культуры, но с криминальным оттенком. Директора Липецкого городского Дворца культуры заподозрили в махинациях с арендной платой. Сумма о которой идет речь, по нашей жизни, смехотворна — 30 000 рублей. Тем не менее возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Превышение должностных полномочий» и «Присвоение».
— Да ладно, хватит искать вора! У директора ДК — самого старого в городе, всегда должна быть наличка — слесари, ремонтники — кто такое хлопотное хозяйство будет содержать! Департамент культуры — скупой рыцарь! А мероприятия проведи, сувенирчики детям дай, артистам хоть тортик купи. Спонсоров сейчас немного. А вы сразу вор! — попыталась защитить директрису Липчанка.
— А вы всю культуру пошерстите, — предложил Игорь.
Обратите внимание, движение в районе дома № 1 по улице Нижней Логовой стало односторонним. Такое решение принято в связи с ограниченной видимостью и недостаточной шириной дороги для встречного разъезда, уточнили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.
Впереди длинные праздничные выходные. Но синоптики прогнозом не радуют. Хорошо, хоть дождей не ожидается, но будет прохладно. Завтра днем в Липецке всего до +11 градусов. А городские спасатели предупредили, что ночью 7 мая и утром 8 мая ожидаются заморозки до -5 градусов.
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