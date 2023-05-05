Липецкая вечЁрка: смерть 15-летней девочки, приговор убийце многодетной матери и концерт Валерия Гергиева

Сегодня, 5 мая, умерла 15-летняя школьница, суд вынес приговор по громкому делу об убийстве многодетной матери, которое произошло на улице Белянского в прошлом году, и оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева дал традиционный концерт в Центре культуры.