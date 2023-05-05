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Ученые рассказали о четырех признаках рака кишечника

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#здоровье #рак

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе рассказали о четырех признаках раках кишечника. Ученые отмечают, что сейчас растет число случаев колоректального рака у молодых людей.

Ученые из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе перечислили четыре признака и симптома раннего колоректального рака, - передает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования.

Авторы изучили медицинские карты более чем 5000 пациентов с ранним развитием колоректального рака, то есть в возрасте до 50 лет. Затем информация была сравнена с базами данных контрольной группы без заболевания, где участвовало 113 миллионов взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.

По их словам, в период от 3 месяцев до 2 лет до постановки диагноза боли в животе, ректальное кровотечение, диарея и железодефицитная анемия указывают на повышенный риск злокачественного новообразования толстого кишечника у лиц моложе 50 лет. Наличие даже одного из симптомов практически удваивало вероятность, двух признаков — увеличивало шансы более чем в 3,5 раза; а наличие трех или более симптомов повышало риск примерно в 6,5 раза.

По словам исследователей, два симптома — ректальное кровотечение и железодефицитная анемия — указывают на необходимость срочной эндоскопии и последующего наблюдения.
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#здоровье #рак

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