сегодня, 16:42
Ученые рассказали о четырех признаках рака кишечника
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе рассказали о четырех признаках раках кишечника. Ученые отмечают, что сейчас растет число случаев колоректального рака у молодых людей.
Авторы изучили медицинские карты более чем 5000 пациентов с ранним развитием колоректального рака, то есть в возрасте до 50 лет. Затем информация была сравнена с базами данных контрольной группы без заболевания, где участвовало 113 миллионов взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.
По их словам, в период от 3 месяцев до 2 лет до постановки диагноза боли в животе, ректальное кровотечение, диарея и железодефицитная анемия указывают на повышенный риск злокачественного новообразования толстого кишечника у лиц моложе 50 лет. Наличие даже одного из симптомов практически удваивало вероятность, двух признаков — увеличивало шансы более чем в 3,5 раза; а наличие трех или более симптомов повышало риск примерно в 6,5 раза.
По словам исследователей, два симптома — ректальное кровотечение и железодефицитная анемия — указывают на необходимость срочной эндоскопии и последующего наблюдения.