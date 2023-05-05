В мире
41 минуту назад
В Италии свыше 200 человек пострадали при праздновании победы «Наполи»
Клуб из Неаполя впервые с 1990 года стал победителем итальянского первенства.
Более 200 человек обратились за медицинской помощью в Неаполе, где в ночь на пятницу отмечали победу местного футбольного клуба в чемпионате Италии. По меньшей мере 22 человека находятся в тяжелом состоянии, - передает Bfm.ru.
У пострадавших, среди которых несколько сотрудников полиции, зафиксированы травмы от взрывов петард, а также вывихи и переломы.
Накануне "Наполи" провел матч в гостях с "Удинезе". Встреча завершилась со счетом 1:1. Неаполетанцы досрочно стали победителями турнира. Это третья победа клуба в национальном чемпионате за всю историю. Последний раз "Наполи" завоевал золото более 30 лет назад, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона.
У пострадавших, среди которых несколько сотрудников полиции, зафиксированы травмы от взрывов петард, а также вывихи и переломы.
Накануне "Наполи" провел матч в гостях с "Удинезе". Встреча завершилась со счетом 1:1. Неаполетанцы досрочно стали победителями турнира. Это третья победа клуба в национальном чемпионате за всю историю. Последний раз "Наполи" завоевал золото более 30 лет назад, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона.