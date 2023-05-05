Общество
сегодня, 15:10
Движение в районе дома №1 по улице Нижней Логовой стало односторонним
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Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня на внутриквартальном проезде у дома №1 по улице Нижняя Логовая установлены знаки, ограничивающие направление движения транспортных средств.
«Теперь автомобили смогут проезжать здесь только в сторону улицы Семашко. Решение принято в связи с ограниченной видимостью и недостаточной шириной дороги для встречного разъезда», — сообщили в департаменте.
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Липчанин
Липчанин