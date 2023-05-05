Общество

сегодня, 15:10

Движение в районе дома №1 по улице Нижней Логовой стало односторонним

2 772
#дорожное движение
Движение в районе дома №1 по улице Нижней Логовой стало односторонним
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня на внутриквартальном проезде у дома №1 по улице Нижняя Логовая установлены знаки, ограничивающие направление движения транспортных средств.

«Теперь автомобили смогут проезжать здесь только в сторону улицы Семашко. Решение принято в связи с ограниченной видимостью и недостаточной шириной дороги для встречного разъезда», — сообщили в департаменте.

2 772
#дорожное движение

Комментарии (2)

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Липчанин

16 минут назад
Ничего не поятно! Это спуск к детсаду или проезд вдоль дома 5/2 на Семашко?
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Липчанин

19 минут назад
Там и так проездов нет нормальных, все дороги в ямах и дырах! А это похоже, идея нач ГАИ, который там чуть пониже живёт?
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