39 минут назад
Австрийский Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем российским банкам
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация в презентации для инвесторов.
"Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. [Счета] всех российских банков-корреспондентов остановлены (кроме "Райффайзенбанка Россия")", — гласит один из пунктов презентации группы, касающийся состояния бизнеса в РФ.
Корреспондентские счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций. После ввода западными странами масштабных санкций против финансовой системы России иностранные банки начали закрывать счета российским кредитным организациям вне зависимости от санкций, что усложнило проведение валютных переводов. Например, с крупными российскими банками прошлой весной перестал работать немецкий Deutsche Bank, а летом счета отключили американские банки Citi и JPMorgan, - передает РБК.
Впервые о сокращении корреспондентской сети RBI в России стало известно в апреле 2022 года. Тогда австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета ряду банков, чтобы "проактивно" контролировать объем операций, который может своевременно обрабатывать в пользу оставшихся клиентов с корсчетами.
Российский Райффайзенбанк — один из немногих крупных банков, на который не наложены никакие западные санкции, что позволяет ему без ограничений проводить валютные операции.
RBI работает над двумя сценариями сворачивания бизнеса в России. Это либо продажа дочернего Райффайзенбанка, либо вывод актива из состава группы. Она также заявляла о снижении деловой активности в России, что подразумевает сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в стране, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте.
RBI находится под давлением со стороны регуляторов и собственных акционеров из-за присутствия в России.