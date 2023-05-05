сегодня, 13:24
Российскую армию начали одевать в новую форму от «Калашникова»
Первые комплекты нового военного обмундирования, выпущенного компанией "Триада-ТКО" из группы "Калашников", поступили Вооруженным силам России. Речь идет о летних костюмах и фуражках, которые защищают от ветра и влаги.
"ООО "Триада-ТКО" начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в состав комплекта входят нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф, - передает ТАСС.
В концерне уточнили, что ВКПО 3.0 разработан компанией совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.