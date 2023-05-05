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Российскую армию начали одевать в новую форму от «Калашникова»

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#Калашников #форма #армия

Первые комплекты нового военного обмундирования, выпущенного компанией "Триада-ТКО" из группы "Калашников", поступили Вооруженным силам России. Речь идет о летних костюмах и фуражках, которые защищают от ветра и влаги.

Компания "Триада-ТКО" (входит в состав концерна "Калашников") начала поставки разработанного совместно со специалистами Минобороны (МО) России всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих, - рассказали в пресс-службе концерна.

"ООО "Триада-ТКО" начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав комплекта входят нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф, - передает ТАСС.

В концерне уточнили, что ВКПО 3.0 разработан компанией совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ.
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#Калашников #форма #армия

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