Общество

сегодня, 14:05

В Становлянском районе похоронят 33-летнего солдата

1235
#СВО
3
В Становлянском районе похоронят 33-летнего солдата

Алексей Касаткин погиб 25 апреля в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции 25 апреля погиб житель поселка Широкий Становлянского района Алексей Касаткин.

Как сообщили в своем Telegram-канале глава района Сергей Никитин, прощание с Алексеем Касаткиным пройдет 6 мая в селе Толстая Дубрава,  он будет похоронен на кладбище деревни Александровка.

Посмертно Алексей Касаткин представлен к ордену Мужества.
1235
#СВО
3
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
21
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район
#мусор
Липецкий мусор теперь возят в Хлевенский район

23 минуты назад

Общество
Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату
#несчастный случай #бассейн
2
Чудом спасенного чаплыгинского школьника перевели из реанимации в обычную палату

28 минут назад

Общество
На сокольском мосту готовятся установить новые перекрытия пешеходной зоны
#Сокольский мост
На сокольском мосту готовятся установить новые перекрытия пешеходной зоны

сегодня, 14:05

Общество
Директора Липецкого городского Дворца культуры заподозрили в финансовых махинациях
#коррупция
10
Директора Липецкого городского Дворца культуры заподозрили в финансовых махинациях

сегодня, 12:08

Общество
Организацией блошиного рынка в Липецке займется ассоциация содействия местным производителям
#блошиный рынок
5
Организацией блошиного рынка в Липецке займется ассоциация содействия местным производителям

сегодня, 11:57

Общество
«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился»
#ДТП #Никита Соловьев
3
«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился»

сегодня, 11:50

Общество