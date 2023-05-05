Общество
сегодня, 14:05
В Становлянском районе похоронят 33-летнего солдата
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Алексей Касаткин погиб 25 апреля в зоне СВО.
В зоне проведения специальной военной операции 25 апреля погиб житель поселка Широкий Становлянского района Алексей Касаткин.
Как сообщили в своем Telegram-канале глава района Сергей Никитин, прощание с Алексеем Касаткиным пройдет 6 мая в селе Толстая Дубрава, он будет похоронен на кладбище деревни Александровка.
Посмертно Алексей Касаткин представлен к ордену Мужества.
Как сообщили в своем Telegram-канале глава района Сергей Никитин, прощание с Алексеем Касаткиным пройдет 6 мая в селе Толстая Дубрава, он будет похоронен на кладбище деревни Александровка.
Посмертно Алексей Касаткин представлен к ордену Мужества.
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