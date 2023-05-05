В Становлянском районе похоронят 33-летнего солдата

Алексей Касаткин погиб 25 апреля в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции 25 апреля погиб житель поселка Широкий Становлянского района Алексей Касаткин.



Как сообщили в своем Telegram-канале глава района Сергей Никитин, прощание с Алексеем Касаткиным пройдет 6 мая в селе Толстая Дубрава, он будет похоронен на кладбище деревни Александровка.



Посмертно Алексей Касаткин представлен к ордену Мужества.

