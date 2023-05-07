«Рай» выходит в интернет: кто дает липчанам доступ в цифровое будущее

Эти герои носят не плащи, а серо-фиолетовую форму и каски. 7 мая День радио (праздник работников всех отраслей связи) отметят в том числе инсталляторы – так называют технических специалистов, которые подключают липчан к интернету. Накануне праздника изучили: легко ли получить эту профессию и почему она стала одной из самых востребованных в Липецкой области?

В прошлом году в 133 селах Липецкой области появился быстрый интернет благодаря программе «Ростелекома» и правительства региона. Сейчас инсталляторы выполняют подключения к интернету сейчас во всех районах и городах области – от Барсуково на самой границе Становлянского района (известного благодаря фестивалю «Сиреневый рай»), до Грязей и Липецка.

Доступ они и другие липчане получают по технологии GPON, которая является одной из самых современных и носит название «оптика в дом». По улицам протянули кабель, а сейчас специалисты – инсталляторы - ведут его уже индивидуально к каждому хозяйству. Именно в Липецком и Грязинском районе активней всего идет строительство частных домов, и интернет – одно из обязательных требований для новосёлов.

Вот как описывает свою работу Дмитрий Ролдугин из Грязинского сервсиного центра, который совмещает подключения с учебой в вузе:

«Я в «Ростелекоме» 3 года. После окончания обучения в Липецком металлургическом колледже я сразу пришел в инсталляции, но знаю и тех, кто вот так с подработки начинал, а потом уже с основной ушел в связь. Обучение быстрое, ну а потом все от тебя зависит. Сейчас я продолжаю учиться в Воронежском институте высоких технологий на заочной форме обучения и работаю. В последние полгода, задач прибавилось: в день 12 – 18 заявок. Но среди плюсов – мотивация за дополнительные заявки».

От камеры до договора

Прокладкой кабеля, конечно, их работа не ограничивается. Именно инсталляторы предварительно выезжают на место, чтобы определить есть ли техническая возможность для подключения. После этого уже можно приступать к монтажу индивидуальной линии связи - тянуть «оптику в дом».

Далее следует настройка оборудования - роутеров, ТВ-приставок, камер видеонаблюдения и даже голосового помощника – ведь абонентам выгоднее приобретать услуги пакетом. Если клиент подключает комплекс с мобильной связью, то ему выдают одну или несколько симок. Оборудование проверяют.

Также сразу на месте оформляют электронный договор и передают, если необходимо бумажные оригиналы документов.

Цифровой помощник каждому

Весь процесс цифровизован - чтобы исключить ошибки, работу инсталляторов координируют с помощью специального приложения «Единый цифровой монтажник». Каждый получает индивидуальную заявку, в которой отражается информация, предоставленная абонентом, список услуг, которые надо подключить, необходимое оборудование и материалы, согласованное с заявителем время визита. Выполнив подключение, инсталлятор ставит отметку в приложении, и информацию автоматически получает уже клиентский сервис.





Михаил Стрельников, технический директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«У нас сравнительно небольшой регион, но при этом одна из крупнейших в стране программ по строительству оптоволоконных сетей. Для ее реализации нужны специалисты. Поэтому мы не только готовы привлечь их оплатой труда, премиями за работу, но и вложиться в их обучение, дальнейший профессиональный рост в компании. Сам процесс работы мы цифровизуем, чтобы сделать его удобней не только для клиента, но и для нашего сотрудника».

Как пойти в инсталляторы?

Узнать подробности о работе инсталлятором можно по телефону 8 4742 381197. Также «Ростелеком» регулярно участвует в ярмарках трудоустройства от центра занятости.

Кроме того, в апреле Липецкий филиал «Ростелекома» запустил совместный проект с Липецким государственным техническим университетом. Специалисты компании проводят встречи со студентами профильных направлений, подробно рассказывая о работе и предлагая присоединится к команде в свободное от учебы время.





