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59 минут назад

На Бали могут ввести систему квот для иностранных туристов

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#туризм #Бали #квоты

Одна из возможных систем квот заключается в том, чтобы иностранные граждане регистрировались за год до планируемого визита на Бали, а затем ждали своей очереди на въезд.

На Бали могут ввести систему квот для въезда туристов, чтобы ограничить массовый туризм из-за нарушений со стороны иностранцев, - заявил губернатор Бали Вайан Костер.

"Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот", — сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время на Бали появилось много туристов, которые совершают правонарушения, "большинство из них из России". С января 2023 года из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами. Всего на Бали, по его оценке, находятся 50 тысяч россиян, - передает РБК.

Губернатор отметил, что проведет переговоры относительно квот с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами. По замыслу Костера, становиться в очередь на въезд на Бали туристам придется заранее, в частности, им нужно будет планировать поездку на следующий за текущим год.

Непозволительным поведением иностранных туристов также возмутилась бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Она также выступила с идеей ввести ограничительные меры в отношении туристов и сказала, что поделилась ею с действующим главой государства Джоко Видодо.


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#туризм #Бали #квоты

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