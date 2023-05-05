На Бали могут ввести систему квот для иностранных туристов

Одна из возможных систем квот заключается в том, чтобы иностранные граждане регистрировались за год до планируемого визита на Бали, а затем ждали своей очереди на въезд.





"Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот", — сказал глава региона.



По его словам, в настоящее время на Бали появилось много туристов, которые совершают правонарушения, "большинство из них из России". С января 2023 года из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами. Всего на Бали, по его оценке, находятся 50 тысяч россиян, - передает



Губернатор отметил, что проведет переговоры относительно квот с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами. По замыслу Костера, становиться в очередь на въезд на Бали туристам придется заранее, в частности, им нужно будет планировать поездку на следующий за текущим год.



Непозволительным поведением иностранных туристов также возмутилась бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Она также выступила с идеей ввести ограничительные меры в отношении туристов и сказала, что поделилась ею с действующим главой государства Джоко Видодо.





На Бали могут ввести систему квот для въезда туристов, чтобы ограничить массовый туризм из-за нарушений со стороны иностранцев, - заявил губернатор Бали Вайан Костер."Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим его, внедрив систему квот", — сказал глава региона.По его словам, в настоящее время на Бали появилось много туристов, которые совершают правонарушения, "большинство из них из России". С января 2023 года из Индонезии депортировали 101 иностранца, 27 из них были россиянами. Всего на Бали, по его оценке, находятся 50 тысяч россиян, - передает РБК Губернатор отметил, что проведет переговоры относительно квот с Индонезийской ассоциацией отелей и ресторанов и другими заинтересованными сторонами. По замыслу Костера, становиться в очередь на въезд на Бали туристам придется заранее, в частности, им нужно будет планировать поездку на следующий за текущим год.Непозволительным поведением иностранных туристов также возмутилась бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри. Она также выступила с идеей ввести ограничительные меры в отношении туристов и сказала, что поделилась ею с действующим главой государства Джоко Видодо.