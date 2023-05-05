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4 минуты назад

Иммунолог предлагает обеспечить детей с редкой болезнью бесплатными лекарствами

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#бесплатные лекарства #дети #здоровье

Эксперт Народного фронта, главный иммунолог Московской области Андрей Продеус предложил внести синдром Шерешевского-Тернера в список инвалидизирующих заболеваний, что позволило бы родителям получать необходимые лекарства бесплатно.

В Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратились родители детей с орфанными заболеваниями из Кировской области. Они пожаловались на проблемы с получением лекарств. Так, девочкам с синдромом Шерешевского-Тернера спасительные препараты не выдают, пока дети не получат статус инвалида. Народной фронт призвал решать эти проблемы не на региональном, а на федеральном уровне, - рассказали "Парламентской газете" в пресс-службе ОНФ.

Уточняется, что синдромом Шерешевского-Тернера болеют только женщины, и из-за этого недуга дети в раннем возрасте перестают расти. Спасти пациентов может гормонозамещающая терапия. Регулярное применение лекарств помогает ребенку расти по 10 сантиметров в год. При этом стоимость годового лечения — 264 тысячи рублей.

Однако если у девочки нет инвалидности, то бесплатно такое лекарство не выдадут, - рассказала представитель Народного фронта Юлия Зимова.

Как уточнили в пресс-службе общественной организации, для того, чтобы получить лекарство, ребенка сначала должны признать инвалидом.

"Гормон врачи могут назначить, а купить его могут далеко не все. Более того, чтобы получить лекарство бесплатно, заболевание уже должно настолько прогрессировать, чтобы человек стал инвалидом. Очевидно, что нужны изменения в законодательстве", — заявила эксперт.

Также в организации предложили внести синдром Шерешевского-Тернера в список инвалидизирующих заболеваний, чтобы родители могли бесплатно получать необходимый детям с этим диагнозом лекарственный препарат.

Для того, чтобы девочки могли своевременно получать лечение и не ждать, пока болезнь прогрессирует настолько, что инвалидность станет очевидной, эксперт Народного фронта, главный иммунолог Московской области Андрей Продеус предложил внести синдром Шерешевского-Тернера в список инвалидизирующих заболеваний. Это позволит выдавать больным бесплатное лекарство.

"Уже есть практика по созданию в регионах центров компетенций по орфанным заболеваниям, которые отвечают за маршрутизацию таких детей. Это удобно и для родителей, и для специалистов. Важно, чтобы такие центры появлялись в каждом регионе", — отметил иммунолог.



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#бесплатные лекарства #дети #здоровье

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