Общество
16 минут назад
«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился»
1 458
Жена главы Воловского района Никиты Соловьева Анастасия рассказала о здоровье мужа, который пришел в себя после аварии, случившейся полтора месяца назад.
«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился. Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии, но сейчас… Никита снова со мной. Низкий поклон медикам Липецкой областной клинической больницы и национального центра нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Благодаря их усилиям мой муж уверенно возвращается к прежней жизни. Отдельную благодарность хочу выразить нашим друзьям и жителям Воловского района, за невероятную поддержку и веру! Это очень ценно для нас», — рассказывает Анастасия Соловьева.
Слова Анастасии Соловьевой опубликовал Telegram-канал «Соловьев и команда». Добавив, что впереди у Никиты Соловьева период реабилитации. Сейчас он выполняет предписания врачей и посещает занятия лечебной физкультуры.
Напомним, глава Воловского района Никита Соловьев попал в аварию 21 марта. На 12-м километре дороги Волово-Юрское-Ливны автомобиль «Киа», которым управлял Никита Соловьев, столкнулся с грузовиком. В аварии также пострадала его пассажирка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверка обстоятельств аварии до сих пор продолжается. Полицейские ждут результатов экспертиз для установления обстоятельств и причин столкновения, после чего будет принято процессуальное решение.
«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился. Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии, но сейчас… Никита снова со мной. Низкий поклон медикам Липецкой областной клинической больницы и национального центра нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Благодаря их усилиям мой муж уверенно возвращается к прежней жизни. Отдельную благодарность хочу выразить нашим друзьям и жителям Воловского района, за невероятную поддержку и веру! Это очень ценно для нас», — рассказывает Анастасия Соловьева.
Слова Анастасии Соловьевой опубликовал Telegram-канал «Соловьев и команда». Добавив, что впереди у Никиты Соловьева период реабилитации. Сейчас он выполняет предписания врачей и посещает занятия лечебной физкультуры.
Напомним, глава Воловского района Никита Соловьев попал в аварию 21 марта. На 12-м километре дороги Волово-Юрское-Ливны автомобиль «Киа», которым управлял Никита Соловьев, столкнулся с грузовиком. В аварии также пострадала его пассажирка.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверка обстоятельств аварии до сих пор продолжается. Полицейские ждут результатов экспертиз для установления обстоятельств и причин столкновения, после чего будет принято процессуальное решение.
Фото: telegram
1 458
Житель