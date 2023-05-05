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16 минут назад

«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился»

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#ДТП #Никита Соловьев
«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился»
Жена главы Воловского района Никиты Соловьева Анастасия рассказала о здоровье мужа, который пришел в себя после аварии, случившейся полтора месяца назад.

«Это было очень сложное испытание, но мой муж справился. Долгое время он находился в крайне тяжелом состоянии, но сейчас… Никита снова со мной. Низкий поклон медикам Липецкой областной клинической больницы и национального центра нейрохирургии имени Бурденко в Москве. Благодаря их усилиям мой муж уверенно возвращается к прежней жизни. Отдельную благодарность хочу выразить нашим друзьям и жителям Воловского района, за невероятную поддержку и веру! Это очень ценно для нас», — рассказывает Анастасия Соловьева.

Слова Анастасии Соловьевой опубликовал Telegram-канал «Соловьев и команда». Добавив, что впереди у Никиты Соловьева период реабилитации. Сейчас он выполняет предписания врачей и посещает занятия лечебной физкультуры.

Напомним, глава Воловского района Никита Соловьев попал в аварию 21 марта. На 12-м километре дороги Волово-Юрское-Ливны автомобиль «Киа», которым управлял Никита Соловьев, столкнулся с грузовиком. В аварии также пострадала его пассажирка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, проверка обстоятельств аварии до сих пор продолжается. Полицейские ждут результатов экспертиз для установления обстоятельств и причин столкновения, после чего будет принято процессуальное решение.

Фото: telegram



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#ДТП #Никита Соловьев

Комментарии (1)

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2 минуты назад
Кто виноват в столкновении???
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