Коронавирус
51 минуту назад
Коронавирусная статистика: 18 человек заболели, 21 — выздоровел
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И никто не умер за сутки от COVID-19 в Липецкой области.
В Липецкой области за сутки выявили 18 случаев COVID-19, никто не умер, одного человека госпитализировали, выздоровел 21 человек. Для сравнения: 5 мая 2022 года был выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 356 случаев COVID-19, выздоровели 179 066 человек, умерли 3 988 человек.
За последние сутки в Воронежской области выявили 119 человек, в Рязанской области — 29, в Курской области — 25, в Орловской области — 22, в Тульской области — 11, в Тамбовской области — восемь человек. За сутки в Тамбовской области от вируса умер один человек.
В России за сутки выявили 4 215 случаев COVID-19, госпитализировали 773 человека, выздоровели 6 667 человек, умерли 32 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 870 557 случаев COVID-19, выздоровели 22 279 776 человек, умерли 398 463 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 356 случаев COVID-19, выздоровели 179 066 человек, умерли 3 988 человек.
За последние сутки в Воронежской области выявили 119 человек, в Рязанской области — 29, в Курской области — 25, в Орловской области — 22, в Тульской области — 11, в Тамбовской области — восемь человек. За сутки в Тамбовской области от вируса умер один человек.
В России за сутки выявили 4 215 случаев COVID-19, госпитализировали 773 человека, выздоровели 6 667 человек, умерли 32 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 870 557 случаев COVID-19, выздоровели 22 279 776 человек, умерли 398 463 человека.
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