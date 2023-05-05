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48 минут назад
5 мая произойдет полутеневое затмение Луны
Лунное затмение начнется в 18:14 по московскому времени и завершится в 22:31.
Полутеневое затмение Луны произойдет вечером 5 мая, его можно будет видеть практически со всей территории России, но кое-где сделать это будет непросто, - рассказали в Московском планетарии.
"5 мая 2023 года с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли, произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она будет меньше освещена Солнцем. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Весы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдет в 20.23 мск. В этот момент северный край диска Луны будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды. Полутеневая фаза при этом составит 0,96, то есть почти весь лунный диск окажется в полутени Земли.
В момент максимума полутеневого затмения (в 20:23 мск) лунный диск в столице полностью покажется из-за горизонта и будет располагаться над юго-восточным горизонтом. Увидеть Луну очень низко на горизонте Москвы в этот момент будет крайне затруднительно, так как ее будут заслонять дома и деревья, а вечерняя дымка у горизонта в атмосфере мегаполиса создаст свои трудности в наблюдении.
Постепенно поднимаясь над горизонтом столицы, Луна будет выходить из земной полутени.
Увидеть вторую часть полутеневого затмения в Москве будет возможно лишь при прозрачной атмосфере, без дымок, облаков и при чистом горизонте.
Отмечается, что около 21-00 Луна покажется над домами низко у горизонта и потемнение ее северной части к 22 часам сойдет на нет. В 22:31 мск полутеневое затмение закончится.
"5 мая 2023 года с 18:14 до 22:31 по московскому времени Луна пройдет через полутень Земли, произойдет полутеневое лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким, но очень слабым лунным затмением, так как Луна пройдет только около края тени Земли, всегда оставаясь в ее полутени. В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она будет меньше освещена Солнцем. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Весы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдет в 20.23 мск. В этот момент северный край диска Луны будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды. Полутеневая фаза при этом составит 0,96, то есть почти весь лунный диск окажется в полутени Земли.
В момент максимума полутеневого затмения (в 20:23 мск) лунный диск в столице полностью покажется из-за горизонта и будет располагаться над юго-восточным горизонтом. Увидеть Луну очень низко на горизонте Москвы в этот момент будет крайне затруднительно, так как ее будут заслонять дома и деревья, а вечерняя дымка у горизонта в атмосфере мегаполиса создаст свои трудности в наблюдении.
Постепенно поднимаясь над горизонтом столицы, Луна будет выходить из земной полутени.
Увидеть вторую часть полутеневого затмения в Москве будет возможно лишь при прозрачной атмосфере, без дымок, облаков и при чистом горизонте.
Отмечается, что около 21-00 Луна покажется над домами низко у горизонта и потемнение ее северной части к 22 часам сойдет на нет. В 22:31 мск полутеневое затмение закончится.