сегодня, 10:33
Глава СК Бастрыкин выступил за запрет использования электросамокатов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса по ограничению мест, в которых можно использовать электросамокаты.
Сенатор ранее предложил запретить использовать такой транспорт на городских улицах. Бастрыкин ко всему прочему также выступил за ограничение максимальной скорости самокатов.
Глава ведомства и ранее обращал внимание на проблему высокого травматизма с участием лиц, использующих электросамокаты, - говорится в сообщении Следкома.
Уточняется, что в сложившихся условиях Бастрыкин поддерживает идею Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест.
Он предложил запретить ездить на электросамокатах по улицам городов, разрешив использовать это транспортное средство только в парках с выделенными дорожками и в частных поселках.
Бастрыкин выступил за подобные ограничения, указав на происшествия, которые возникают с передвигающимися на электросамокатах. При этом он признал, что аналогичные инциденты могут фиксироваться и в парках.
"Поэтому, по мнению главы ведомства, в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость",— говорится в сообщении СК РФ.