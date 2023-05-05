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Глава СК Бастрыкин выступил за запрет использования электросамокатов

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#электросамокаты #запрет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса по ограничению мест, в которых можно использовать электросамокаты.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, связанную с ограничением мест использования электросамокатов, - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Сенатор ранее предложил запретить использовать такой транспорт на городских улицах. Бастрыкин ко всему прочему также выступил за ограничение максимальной скорости самокатов.

Глава ведомства и ранее обращал внимание на проблему высокого травматизма с участием лиц, использующих электросамокаты, - говорится в сообщении Следкома.

Уточняется, что в сложившихся условиях Бастрыкин поддерживает идею Клишаса о запрете езды на электросамокатах по улицам городов, за исключением специально оборудованных мест.

Он предложил запретить ездить на электросамокатах по улицам городов, разрешив использовать это транспортное средство только в парках с выделенными дорожками и в частных поселках.

Бастрыкин выступил за подобные ограничения, указав на происшествия, которые возникают с передвигающимися на электросамокатах. При этом он признал, что аналогичные инциденты могут фиксироваться и в парках.

"Поэтому, по мнению главы ведомства, в качестве дополнительной меры по снижению травматизма целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы обязать компании, которые предоставляют аренду самокатов, технически ограничить их максимальную скорость",— говорится в сообщении СК РФ.

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#электросамокаты #запрет

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