Запрет использования дронов может отбросить отрасль на 5 лет назад

В Москве запрет на запуск гражданских беспилотников был введен 3 мая, после того как стало известно об атаке двух БПЛА на Кремль.





Только в Москве и Петербурге убытки могут составить 1,5 млрд рублей. Учитывая низкую эффективность тотальных запретов в борьбе со злоумышленниками, эксперты предлагают в течение месяца проработать внедрение ответчиков для контроля маршрута и экстренного прерывания полета беспилотников, - пишет



Участники рынка подсчитали, что, если запрет продлится до конца года, общие потери от запрета на полеты беспилотников в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить около 1,5 млрд рублей. Эта сумма является объемом недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, которые продают услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга.



Не считая столичных регионов, потери из-за запретов по стране могут превысить 10 млрд рублей в текущем году, - заявили эксперты.



Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники в столице с 3 мая. По состоянию на 3 мая запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в 39 регионах РФ. Запрет на полеты беспилотников в 40 российских регионах, введенный на фоне атаки дрона на Кремль, обойдется отрасли в сумму до 10 млрд рублей и откатит рынок к уровню 2018 года, - рассказали разработчики и производители техники.Только в Москве и Петербурге убытки могут составить 1,5 млрд рублей. Учитывая низкую эффективность тотальных запретов в борьбе со злоумышленниками, эксперты предлагают в течение месяца проработать внедрение ответчиков для контроля маршрута и экстренного прерывания полета беспилотников, - пишет "Ъ" Участники рынка подсчитали, что, если запрет продлится до конца года, общие потери от запрета на полеты беспилотников в Москве, Подмосковье и Петербурге могут составить около 1,5 млрд рублей. Эта сумма является объемом недополученной прибыли производителей и эксплуатантов беспилотников, которые продают услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга.Не считая столичных регионов, потери из-за запретов по стране могут превысить 10 млрд рублей в текущем году, - заявили эксперты.Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники в столице с 3 мая. По состоянию на 3 мая запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введен в 39 регионах РФ.