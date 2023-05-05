Сегодня в Липецке: движение в центре перекроют из-за эстафеты и маэстро Валерий Гергиев в городе!

Сегодня липчан ждёт концерт знаменитости, открытие выставки, концерты и спектакль.

Тепло и без осадков

Температура воздуха сегодня в Липецке 15-17 градусов тепла, преимущественно без осадков.







Кто сегодня без воды

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 прекратят подачу холодной воды жителям домов на улицах Депутатской, 83: Киевской, 1; Нижней Логовой, 7, 9; Энергостроителей, 20, 21б.







Без воды в указанное время сегодня останется преимущественно частный сектор на улицах Верещагина, Володарского, Вольной, Воровского, Выставочной, Даргомыжского, Депутатской, Новой, Новотепличной, Лучистой, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Отрадной, Утренней, Чкалова, Ягодной; Переулков Бегового, Вишнёвого, Фруктового.

Кто без света

С 09:00 до 17:00 планово отключат электричество на улицах Будённого, Индустриальной, 15, 169, 175, 183а, 2, 224; Небесной, 10, 15, Сырской в домах с 1 по 25, а также №№ 27, 29, 48, 50, 57, 57б, 75, 94, 94а, 96, 100, на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103.







На час короче – с 09:00 до 16:00 продлится отключение на улицах Бурлакова, Добровской, 20, 7, Космонавтов, 4/3, 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, Патриотической, Филипченко, 4/1 - 4/4, 6, 8/4, Ярославской.

Пробки

В пятницу хоть не выезжай из дома, тем более перед праздниками. Традиционно этот день самый богатый на пробки, происходит больше всего аварий, и иногда кажется, что по городу ползёшь, а не едешь. Поэтому сегодня настоятельнее, чем обычно рекомендуем изучить перед выездом дорожную обстановку с помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Вдруг повезёт и вы проскочите?





Утром в центр лучше не соваться

Добавит проблем движению и легкоатлетическая эстафета, посвященная 78-летию Победы. Она начнется в 10:00 на площади Ленина-Соборной, маршрут пройдёт через улицу Гагарина, площадь Героев, площадь Авиаторов, улицу Зелеля.









Поэтому с 08:00 до 12.00 движение транспорта по этим улицам будет осуществляться в режиме ожидания. На площади Соборной и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с 00.00 до 11.00 запрещен не только проезд, но и остановка и стоянка транспорта.

Валерий Гергиев в Липецке! (12+)

Главное культурное событие дня (а, возможно, и полугодия) – концерт символического оркестра Мариинского театра в ОЦКНТ. Правда, чтобы на него попасть, потребуется отпроситься с работы, начало в 12:00.



Всего три дня назад дирижёру, художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра исполнилось 70 лет. Юбилей застал его в пути: с 16 апреля Валерий Гергиев и его оркестр начали Пасхальный тур по городам России. Первой точкой стала Тверь, а далее Екатеринбург, Казань, Пермь, Самара.… Всего Маэстро посетит 24 города за 24 дня, преодолев на специальном поезде 17 тысяч километров. Липецк стал одним из пунктов маршрута.







Одна из «фишек» визита всемирно известной «звезды» - неизвестный заранее репертуар. Его Маэстро определяет уже на месте перед началом каждого концерта, но тем интереснее для зрителей. В разных городах звучит музыка Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Римского-Корсакова, Мендельсона, Дебюсси и т.д.

9 мая Гергиев и оркестр завершат тур на сцене большого зала Московской консерватории.



«Крылья Победы» (12+)

Любителей патриотической песни ждут в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 12:00 на фестивале «Крылья Победы».







В фестивале–конкурсе примут участие солисты и ансамбли из Липецка и почти всех городов и районов области. Участники исполнят песни военных лет, авторские и современные песни, посвященные Великой Отечественной.

Художник-фронтовик (12+)

Сегодня в 17:00 в областном Выставочном зале (ул. Ленина, 9) состоится открытие персональной выставки Василия Шевченко «Читаю жизни книгу».

Шевченко (1926 – 1997) – художник-фронтовик. На фронт он попал в 1943 году в возрасте 17 лет, был тяжело ранен в 1945 году под Кёнигсбергом. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу» в 1944 и 1945 годах. Немалая часть творческого наследия Шевченко сохранилась и дошла до наших дней, благодаря частному московскому коллекционеру Ивану Сорокину. Часть экспозиции представил именно он – например, графические листы, большинство из которых нигде не выставлялись на протяжении 30 лет. Всего в экспозиции будет представлено около 70 графических и живописных работ из коллекции Сорокина, а также собраний Липецкого областного краеведческого музея, Художественного музея.



В. Шевченко. "Летний сад". 1989. Собрание Ивана Сорокина.



Выставка будет работать до 18 июня. Выставочный зал работает ежедневно, кроме понедельника и вторника с 10:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 19:00.



Выставка Черствого (12+)

В липецком Доме мастера имени В. Сорокина (ул. Ленина,2) ждут посетителей на выставке бронзовых рельефов и круглой скульптуры Бориса Чёрствого «Апология». Здесь представлены произведения из частной коллекции, посвященные христианской тематике, сюжетам и образам библейской истории.

Дом мастера работает каждый день кроме понедельника и вторника с 10:00 до 19:00.

1990-е в искусстве (12+)

Если уж соберетесь сегодня на выставки, то посетите и третью, благо все залы находятся друг от друга в считанных десятках метров.

В областном художественном музее (ул. Ленина,7) продолжает свою работу выставка «Культурная среда 90-е». На выставке можно увидеть экспонаты, пронизанные духом эпохи перемен и свободы самовыражения. Здесь представлены разные виды искусства: живопись, графика, скульптура.







В. Яковлев "Каллы", 1995 г.



Музей работает каждый день с 10:00 до 19:00, выходные – понедельник и вторник.

Спектакль о войне (12+)

Липецкий драматической театр (пл. Константиновой, 3) сегодня приглашает на спектакль «Это было недавно, это было давно». Начало в 14:00.







Эта музыкально-драматическая композиция в одном действии является предметом особой гордости театра. Она посвящена событиям Великой Отечественной войны, поставлена по пьесе Л. Мартынова. Режиссёр-постановщик Пётр Коновалов, балетмейстер Любовь Писклова.

Дорогие липчане! Последний день перед выходными, как видим, выходит очень насыщенным, даже мировая знаменитость пожалует в Липецк. Словом, новостей сегодня будет даже больше обычного, поэтому есть смысл чаще заходить на GOROD48 и узнавать события вокруг. С нами вы ничего не пропустите. Ждём на сайте 24/7 снова и снова.