сегодня, 17:43
Пожар в десятиэтажке на улице Шуминского приехали тушить 4 машины МЧС
Впрочем, для ликвидации бедствия хватило и двух человек.
Только что сотрудники МЧС разъехались с улицы Шуминского, куда примечались по тревоге.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожарных вызвали соседи, сообщившие о задымлении на верхних этажах. Поскольку речь шла о жилой десятиэтажке, пожару сразу была присвоена наивысшая категория сложности. На вызов выехали 4 специальные машины.
Впрочем, такие меры оказались излишними. Дым шёл из одной из квартир. По словам соседей, ЧП произошло на кухне: возможно на плите подгорела оставленная без присмотра еда.
С ликвидацией такого бедствия справились буквально два сотрудника МЧС, которые поднялись в квартиру и уладили дело.
Никто не пострадал.