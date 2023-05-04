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Пожар в десятиэтажке на улице Шуминского приехали тушить 4 машины МЧС

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#Пожар #МЧС
Пожар в десятиэтажке на улице Шуминского приехали тушить 4 машины МЧС

Впрочем, для ликвидации бедствия хватило и двух человек.

Только что сотрудники МЧС разъехались с улицы Шуминского, куда примечались по тревоге.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожарных вызвали соседи, сообщившие о задымлении на верхних этажах. Поскольку речь шла о жилой десятиэтажке, пожару сразу была присвоена наивысшая категория сложности. На вызов выехали 4 специальные машины.

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Впрочем, такие меры оказались излишними. Дым шёл из одной из квартир. По словам соседей, ЧП произошло на кухне: возможно на плите подгорела оставленная без присмотра еда.

С ликвидацией такого бедствия справились буквально два сотрудника МЧС, которые поднялись в квартиру и уладили дело.

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Никто не пострадал.

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#Пожар #МЧС

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