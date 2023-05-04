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В Роспотребнадзоре сообщили о распространении клещевого энцефалита
По данным на 28 апреля, в России зарегистрирован только один подтвержденный случай клещевого энцефалита — в Хакасии, сообщила «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
По ее словам, эндемичными для этого заболевания считаются Кировская, Тюменская и Курганская области, Республики Алтай, Тыва и Пермский край. А около 40% всех выявленных случаев приходится на Сибирский федеральный округ.
Ежегодно в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обращается до полумиллиона. Однако исследований на энцефалит проводят примерно вдвое меньше, потому что не все люди, которые обращаются к врачу с жалобами на укусы, приносят клещей на исследования. В среднем же по России зараженность клещей, снятых с людей, вирусом клещевого энцефалита чуть превышает 1%.