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В Рослесхозе опровергли эффективность сжигания сухой травы для уничтожения клещей

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#клещи

В Рослесхозе назвали «вымыслом» убежденность некоторых людей в том, что сжигание сухой травы весной помогает уничтожению клещей. Об этом в беседе с «Известиями» заявил начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. 

«Во-первых, почувствовав опасность, клещи сменят место своего нахождения. Во-вторых, ареал обитания этих насекомых — леса, лесные опушки и поляны. Проведение сжигания травы практически не оказывает влияния на численность клещей, но несет огромную опасность возникновения лесных пожаров», — заверил он.   
При этом именно пал сухой травы на данный момент остается одной из главных причин ландшафтных пожаров, сообщили в ведомстве.  

В целом Россия в начале мая выходит на весенний пик горимости, подчеркнули в Рослесхозе. С начала года площадь, пройденная огнем на территории леса, превысила 180 тыс. гектаров. Больше всего — в Еврейской АО — 130,4 тыс. га., сообщил Евгений Писаревский. 

«В настоящее время самый горимый субъект — Амурская область. Ведутся активные работы по тушению возникших возгораний. В них задействован 581 человек и 118 единиц спецтехники. Рассматривается вопрос усиления группировки», — пояснил он. 

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#клещи

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