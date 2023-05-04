В районах Дикого и Опытной Станции отключат холодную воду

5 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 20, 21б по улице Энергостроителей. Воду подвезут к дому № 20.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 7, 9 по улице Нижней Логовой – машина с водой будет находиться возле дома № 7.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Дикого – домах №83 по улице Депутатской, № 1 по улице Киевской, в частном секторе улиц Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Чкалова, Верещагина, переулков Фруктового, Вишневого. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Киевская, 1.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора района Опытной Станции – улиц Просторной, Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Раздольной, Новой, Вольной, Выставочной, Совхозной, Отрадной, Утренней, Лучистой, Ясной, переулка Бегового. Цистерна с водой подъедет к дому № 22 по улице Просторной.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



5 мая ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 16:00 без света останутся улицы Бурлакова, Патриотическая, Ярославская, дома №№ 7, 20 по улице Добровской, №№ 4/3, 41, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7 по улице Космонавтов, дома с №№ 4/1 по 4/4, а также №№ 6, 8/4 по улице Филипченко.



С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 15, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, №№ 10, 15 по улице Небесной, №№ 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103 по проспекту Победы, дома с № 1 по № 25, а также №№ 27, 29, 48, 50, 57, 57б, 75, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской.



