Проект НЛМК «Корпорация Дети» объединил почти 300 липецких школьников

В Липецке стартовал социальный проект НЛМК «Корпорация Дети». В этом году он объединил почти 300 школьников. Это дети-сироты и дети сотрудников НЛМК. 10 месяцев опытные наставники и ведущие эксперты будут помогать им определиться с выбором профессии.

Первым в программе стал тренинг по профессиональному самоопределению. Со школьниками работали ведущие специалисты страны. Они помогали участникам оценить свой потенциал и зоны развития, знакомили с актуальными специальностями и тенденциями рынка труда. Рассказывали о том, как правильно презентовать себя и заинтересовать будущего работодателя или приемную комиссию. Для родителей организовали серию вебинаров на тему детско-родительских отношений.



- В рамках проекта «Корпорация Дети» мы помогаем ребятам определить свои сильные стороны, с помощью специалистов даем рекомендации какое направление в себе стоит развивать – гуманитарное или техническое. И, конечно, нам важно рассказать школьникам, что все эти направления есть на НЛМК и каждый может выбрать здесь профессию по душе, - рассказала начальник отдела профориентации и по работе с учебными заведениями НЛМК Ирина Титова.



На следующих этапах проекта участников ждет серия профориентационных игр и стажировка на НЛМК. Где они смогут познакомится с профессиями комбината, пообщаться с работниками и оценить масштаб производства.



