Елецкого самбиста в Грозном не смогли остановить четыре соперника

Студент ЕГУ Иван Агафонов выиграл престижные Всероссийские соревнования по самбо в Грозном, посвященные памяти Заслуженного тренера СССР профессора Евгения Чумакова.

На татами в столице Чечни наш земляк провёл 4 победные схватки в весовой категории до 71 кг.

Двух первых соперников Эльнагара Абдулфатхи, представлявшего Самару и москвича Артёма Грибиненко Иван победил досрочно. Особенно эффектным получился выигрыш у Эльнагара – болевым приёмом на ногу.

Затем в полуфинале наш земляк по очкам превзошёл Руслана Усова из Кемерово, а в финале выиграл у Дмитрия Камаева из Кургана с перевесом в 4 балла.

Как рассказал GOROD48 отец и тренер победителя Владимир Агафонов, турнир в Грозном стал одним из этапов отбора на студенческие Игры в Екатеринбурге, которые намечены на конец лета. Правда, там допуск туда будут получать конкретные вузы в зависимости от результатов на соревнованиях. Иван своей победой повысил шансы Елецкого госуниверситета попасть в число избранных.

22-летний Агафонов выступает не только по самбо, но и по борьбе дзюдо. Спортсмен сообщил, что в конце мая он планирует выйти на татами в Рязани, где сильнейшие дзюдоисты проведут чемпионат ЦФО.



Фото предоставлено участниками соревнований

