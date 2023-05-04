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Индия и РФ приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупиях

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#двусторонняя торговля #экономика

Причина в том, что индийская национальная валюта не полностью конвертируемая.

Индия и Россия приостановили работу по переводу двусторонней торговли в рупии, - передает РБК со ссылкой на Reuters.

РФ не хочет, чтобы у нее скопилось более 40 млрд рупий — не полностью конвертируемой валюты, — что, вероятно, произойдет из-за дисбаланса в торговле в пользу России, - сообщает издание со ссылкой на двух индийских чиновников и источник, непосредственно осведомленный о процессе.

По данным другого источника, российской стороне хотелось бы получать оплату в юанях или других валютах.

По словам третьего источника, Индия больше не хочет добиваться решения по рупиям. "Этот механизм просто не работает. Индия попробовала все, что могла, чтобы это было эффективно, но ничего не помогло». Теперь страны ищут альтернативные варианты", - заявил он.

Уточняется, что задержка в разработке механизма повлияет в первую очередь на индийских импортеров нефти и угля из России, поскольку они рассчитывали на создание постоянной схемы расчетов в рупиях, чтобы снизить затраты на конвертацию.

В настоящее время расчеты в торговле между двумя странами в основном ведутся в долларах, часть — в дирхамах.

"Третьи страны тоже задействованы", — рассказал один из чиновников. В числе таких третьих стран он назвал Китай.
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#двусторонняя торговля #экономика

Комментарии (1)

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КОМДИВ

54 минуты назад
Золотишком надо расчитываться в крайнем случае--алмазами
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