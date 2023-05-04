В России
22 минуты назад
Врач назвала чернику полезной для здоровья пожилых людей
Черника благотворно влияет на работу сердца и сосудов.
Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о полезных свойствах черники, - передает "Москва 24".
По ее словам, черника оказывает позитивный эффект на работу мозга, понижает артериальное давление и благотворно влияет на зрение пожилых людей.
"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс. Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", – пояснила врач.
"Черника помогает укрепить сосудистую стенку, снижает давление. С ее помощью может быть отрегулировано как систолическое, так и диастолическое давление", – отмечает специалист.
"Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза", - подчеркнула терапевт.
Черника также полезна для зрения пожилых людей. "Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке", – заключила эксперт.
По ее словам, черника оказывает позитивный эффект на работу мозга, понижает артериальное давление и благотворно влияет на зрение пожилых людей.
"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс. Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", – пояснила врач.
"Черника помогает укрепить сосудистую стенку, снижает давление. С ее помощью может быть отрегулировано как систолическое, так и диастолическое давление", – отмечает специалист.
"Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза", - подчеркнула терапевт.
Черника также полезна для зрения пожилых людей. "Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке", – заключила эксперт.