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22 минуты назад

Врач назвала чернику полезной для здоровья пожилых людей

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#здоровье #пожилые

Черника благотворно влияет на работу сердца и сосудов.

Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала о полезных свойствах черники, - передает "Москва 24".

По ее словам, черника оказывает позитивный эффект на работу мозга, понижает артериальное давление и благотворно влияет на зрение пожилых людей.

"Черника очень полезна для людей пожилого возраста, у которых уже накопились какие-то "поломки" в организме, есть источники хронического воспаления и нарастает окислительный стресс. Она богата антиоксидантами, в том числе биофлавоноидами и антоцианами, которые оказывают противовоспалительное действие", – пояснила врач.

"Черника помогает укрепить сосудистую стенку, снижает давление. С ее помощью может быть отрегулировано как систолическое, так и диастолическое давление", – отмечает специалист.

"Биофлавоноиды в составе черники оказывают позитивное действие на работу головного мозга. Поэтому можно вводить ее в рацион, чтобы минимизировать процесс развития дегенеративных патологий: болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза", - подчеркнула терапевт.

Черника также полезна для зрения пожилых людей. "Она помогает предотвратить отслойку сетчатки, улучшает микроциркуляцию сосудов глазного дна и кровоток в самом глазном яблоке", – заключила эксперт.
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#здоровье #пожилые

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