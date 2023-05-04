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Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышках дифтерии в РФ

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#дифтерия #вспышка #фейк

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышках в России дифтерии. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риски роста заболеваемости дифтерией в России исключены благодаря высокому охвату населения профилактическими прививками.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию СМИ, что в Россию якобы вернулась дифтерия, - говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

"Людей пугают "вспышками" заболевания, связанными с "массовым снижением иммунитета". Подчеркиваем: эти заявления не имеют под собой никаких оснований. На сегодняшний день риски роста заболеваемости дифтерией в РФ исключены благодаря высокому охвату населения профилактическими прививками", - отмечается в сообщении.

Что касается реально заболевших, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в текущем и прошлом году в России не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 2021 году зафиксировано 4 случая, в 2020 году – один случай. Максимальное число заболевших за последние 10 лет было зарегистрировано в 2019 году – всего 5 человек.

Отмечается, что добиться столь низких показателей заболеваемости удалось благодаря вакцинации. При этом эпидобстановка по дифтерии не всегда была благополучной. До начала массовой иммунизации, стартовавшей в 60-х, регистрировалось до 100 тысяч случаев заболевания в год. Сложная эпидобстановка также наблюдалась в 90-е, когда охват населения профилактическими прививками сильно снизился.

В ведомстве пояснили, что вакцинация против дифтерии проводится комплексной вакциной, которая формирует иммунитет одновременно против дифтерии, столбняка и коклюша.


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#дифтерия #вспышка #фейк

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