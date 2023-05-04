Липчане стали сильнейшими в единоборстве, которое придумал Геракл

В первенстве России наши бойцы завоевали 9 медалей, из них 4 "золотые".

Россыпь медалей завоевали воспитанники Школы единоборств Игоря Воротынцева в Уфе на первенстве России среди юношей и девушек по самому древнему из известных единоборств – панкратиону.

Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях по двум видам панкратиона: классическому, в котором бои ведутся с полный контакт и по жёсткости поединки близки к ММА и традиционном – с ограничением контакта.

В более жёсткой версии Ксения Шипилкина из Грязей стала чемпионкой среди девушек 2006-07 г.р. в категории до 46 кг.

Её успех чуть было не повторил ровесник из липецкого клуба «Юный спасатель» Дмитрий Ерохин в категории до 42 кг. На своём пути к пьедесталу он победил кандидатов в мастера спорта по ММА и по самбо, но уступил в финале, итог – 2-е место.







Полный комплект медалей в классическом панкратионе нашей сборной обеспечила Александра Наседкина (2004-05 г.р., до 58 кг), которая взяла «бронзу».

Ещё больше успехов у липчан в классическом панкратионе. Здесь у нас три чемпиона: Антон Мазаев (2006-07 г.р., свыше 85 кг), Кирилл Спешилов (59 кг) и Виктор Баурин (66 кг) – оба 2008-09 г.р.

Тяжеловес Мазаев из Чаплыгина провел две встречи и обе завершил досрочно ввиду явного преимущества над своими соперниками. Спешилов и Баурин провели по 4 победных боя.







Вторые места заняли Алиса Ларина (56 кг), Мария Диагенова (до 65 кг) – обе 2006-07 г.р.и Софья Алёхина (2008-2009 г.р., 48 кг). Третьей стала Дарья Волокитина (2008-2009 г.р., 44 кг.).

В соревнованиях приняли участие около 1000 бойцов, представлявших 59 регионов России, что лишний раз подчеркивает значимость успеха липчан.

Наших медалистов подготовили тренеры Сергей Калгин, Павел Набатников, Алан Качмазов, Павел Кузнецов, Валерий Коростинский, Максим Сафонов, Денис Денисов.

Панкратион входил в олимпийскую программу на протяжении нескольких веков, начиная с самых первых античных Игр в 776 году до нашей эры. По преданию этот вид единоборств придумали мифические герои Геракл и Тесей. Возрождён в конце XX века, получает всё большую популярность в мире. Липецк считается одним из передовых городов России по развитию древнегреческого единоборства.