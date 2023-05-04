Аферисты под видом санитарных врачей просят деньги для бойцов СВО

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области заявляет о новом виде мошенничества.

Областное управление Роспотребнадзора сообщило о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства. Они звонят индивидуальным предпринимателям и юрлицам и, называя себя санитарными врачами, просят оказать материальную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.



«В случае возникновения подобных мошеннических действий рекомендуем руководителям организаций обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также обратиться с информацией в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области», - сообщает пресс-служба ведомства.

