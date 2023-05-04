Происшествия

13 минут назад

Аферисты под видом санитарных врачей просят деньги для бойцов СВО

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#афера
Аферисты под видом санитарных врачей просят деньги для бойцов СВО

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области заявляет о новом виде мошенничества.

Областное управление Роспотребнадзора сообщило о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства. Они звонят индивидуальным предпринимателям и юрлицам и, называя себя санитарными врачами, просят оказать материальную помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

«В случае возникновения подобных мошеннических действий рекомендуем руководителям организаций обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности, а также обратиться с информацией в Управление Роспотребнадзора по Липецкой  области», - сообщает пресс-служба ведомства.
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#афера

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