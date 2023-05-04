Бизнес

19 минут назад

Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

102
2
Спрос на электросамокаты в России вырос в 2,5 раза

Ужесточение правил дорожного движения для электросамокатов не снизило интереса пользователей к ним: с началом сезона проката спрос на аренду вырос в крупных городах по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав данные о скачивании приложений кикшеринга.

Самое активное распространение сервисы кикшеринга демонстрируют в Центральном федеральном округе, здесь их аудитория увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом. Далее в топе Северо-Западный и Приволжский округа, где количество пользователей увеличилось вдвое. Среди городов наибольшую динамику показали Тула, где спрос увеличился в 11 раз, Кисловодск – в 10 раз и Казань – в 9 раз.

Жители Сибирского федерального округа не спешат начинать сезон – здесь наблюдается снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

В теплый сезон жители крупных городов рассматривают электросамокаты как доступную альтернативу такси, каршерингу и личным автомобилям. Самые активные пользователи сервисов аренды средств индивидуальной мобильности живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В основном это люди в возрасте от 25 до 35 лет, их доля от общего количества пользователей электросамокатов составляет 47%. При этом за прошедший год значительно – на 84% - выросло количество пользователей в возрастной группе старше 50 лет.

Реклама. ПАО Мегафон

102
2
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
19
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

На полях стадиона Сокол (ул. Ушинского, д.5) проходит серия детских турниров по футболу ЛСП CUP
На полях стадиона Сокол (ул. Ушинского, д.5) проходит серия детских турниров по футболу ЛСП CUP

вчера, 09:00

Бизнес
Банк Уралсиб предлагает выгодные решения для бизнеса
Банк Уралсиб предлагает выгодные решения для бизнеса

02.05.2023 08:00

Бизнес
В Липецке заработал новый поток «Школы фермера» Россельхозбанка
В Липецке заработал новый поток «Школы фермера» Россельхозбанка

28.04.2023 17:07

Бизнес
МегаФон снял научно-фантастический сериал
МегаФон снял научно-фантастический сериал

27.04.2023 12:38

Бизнес
Авторское кино, кассовый триллер и балетное закулисье — Wink представил афишу нескучного мая
Авторское кино, кассовый триллер и балетное закулисье — Wink представил афишу нескучного мая

27.04.2023 11:55

Бизнес
Грили, велосипеды, бассейны – «Пятёрочка» разыграет призы в честь открытия дачного сезона
Грили, велосипеды, бассейны – «Пятёрочка» разыграет призы в честь открытия дачного сезона

26.04.2023 10:10

Бизнес