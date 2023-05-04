В России

сегодня, 12:01

Henkel завершил продажу своих активов в России

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#Henkel #уход из РФ

Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, транзакция уже совершена.

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG завершил продажу своих активов в России, - говорится в заявлении концерна.

"Выход из бизнеса в России завершен", — отмечается в сообщении на сайте одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии.

Уточняется, что сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, транзакция уже совершена, - передает "ПРАЙМ".

Ранее Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов. Представитель Henkel сообщал, что несмотря на сделку концерн понесёт потери от продажи бизнеса в России.

20 апреля стало известно, что Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов, - передает RT.
87
#Henkel #уход из РФ

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