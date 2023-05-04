сегодня, 11:19
ВЦИОМ: для 65% россиян День Победы является самым важным праздником
На вопрос, какие праздники для россиян самые важные, 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху, 22% - Международный женский день, 20% - Рождество, 17% - День защитника Отечества.
Тогда за Новый год высказались 69%, а за День Победы - 53%. C 2018 года ситуация поменялась в пользу Дня Победы.
Так на вопрос исследования - какие праздники для вас самые важные - 65% респондентов назвали День Победы, 58% - Новый год, 29% - Пасху, 22% - Международный женский день, 20% - Рождество, 17% - День защитника Отечества.
В итоге 9 мая - День Победы - остается главным праздником России, начиная с 2018 года, - пишет "Российская газета".
Уточняется, что во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1600 человек старше 18 лет.