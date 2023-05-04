В России

51 минуту назад

В Ростовской области беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов

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#беспилотник #Ростов

В результате инцидента никто не пострадал, сооружениям нанесен незначительный ущерб.

Беспилотник упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области, ущерб от атаки незначительный, пострадавших нет, пожар из-за возникшего взрыва был сразу потушен, - сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия", - написал глава Ростовской области в своем Телеграм-канале.

Он уточнил, что жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный.

Это третье за вторые сутки происшествие на нефтебазах России. В ночь на 3 мая в Таманском сельском поселении после падения беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами на площади 1200 квадратных метров.

В ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на площади 400 квадратных метров произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами, - пишет Lenta.ru.
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#беспилотник #Ростов

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