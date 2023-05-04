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Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения господдержки
Больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, - отметили три источника издания в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.
В частности, речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, - сообщили два собеседника газеты. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.
В прошлом году на нее изначально также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели. В итоге, как сообщал глава ведомства Александр Нерадько в ходе коллегии федерального агентства в марте, региональные рейсы в 2022 году просубсидировали на 7,8 млрд рублей. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.
В 2023 году, как утверждают собеседники, урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, что вылилось в урезание размера программы по постановлению № 1242 на 17%, - уточнил один из источников.
"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично — из региональных). При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны – началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет", — рассказал источник в отрасли.
В результате больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, - уточнил он.
Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.
"Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации", — пояснили в Nordwind Airlines.
Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий.
В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло, — уточнил представитель Nordwind.
От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), - следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За прошлый год "Россия" перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров, - сообщала компания.
В пресс-службе Smartavia сообщили, что не отменяют заявленные в летнем расписании рейсы, но при этом приветствует поддержку государства на развитие региональных маршрутов.
Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет, - полагают эксперты.