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Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения господдержки

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#авиакомпании #отмена рейсов

Больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. На текущий год субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы урезали с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Причина — в экономии по ряду расходных статей на фоне дефицита бюджета, - рассказали "Известиям" три источника в отрасли. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Но эксперты считают, что сокращение финансирования несущественное и больших негативных последствий от него не будет.

Правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, - отметили три источника издания в авиакомпаниях и собеседник, близкий к Минтрансу.

В частности, речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, - сообщили два собеседника газеты. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.

В прошлом году на нее изначально также выделяли 9 млрд рублей, но в течение года часть средств Росавиация перераспределила на другие цели. В итоге, как сообщал глава ведомства Александр Нерадько в ходе коллегии федерального агентства в марте, региональные рейсы в 2022 году просубсидировали на 7,8 млрд рублей. С этой поддержкой авиакомпании перевезли 2,7 млн пассажиров против 2,85 млн в 2021 году.

В 2023 году, как утверждают собеседники, урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, что вылилось в урезание размера программы по постановлению № 1242 на 17%, - уточнил один из источников.

"Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями (полеты частично финансируются из федерального бюджета, частично — из региональных). При этом в разных регионах бюджетный процесс построен по-разному. Некоторые подписывались только к концу весны – началу лета, и это не промедление. Такая практика существовала много лет", — рассказал источник в отрасли.

В результате больше всего не вошедших в программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, - уточнил он.

Перевозчики уже начали корректировать свои программы и отменять запланированные рейсы после сокращения поддержки.

"Полетные программы по маршрутам Нижний Новгород – Петрозаводск и Кемерово – Чита были отменены в связи с пересмотром решения Росавиации субсидировать данные линии. Оба этих маршрута отсутствовали в соглашении, направленном авиакомпании со стороны Росавиации", — пояснили в Nordwind Airlines.

Перевозчик также планировал выполнять рейсы во Владикавказ из Уфы и Самары на основе региональных субсидий.

В связи с тем, что решение об их предоставлении затянулось, дальше намерений начать полетную программу дело не пошло, — уточнил представитель Nordwind.

От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск пришлось отказаться и авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), - следует из данных системы бронирования перевозчика. Рейсы выполнялись в том числе в рамках туров выходного дня. За прошлый год "Россия" перевезла в Тобольск более 17,5 тыс. пассажиров, - сообщала компания.

В пресс-службе Smartavia сообщили, что не отменяют заявленные в летнем расписании рейсы, но при этом приветствует поддержку государства на развитие региональных маршрутов.

Перевозчики ставятся в затруднительное положение, но при этом сокращение финансирования не драматическое и больших негативных последствий от него не будет, - полагают эксперты.
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#авиакомпании #отмена рейсов

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