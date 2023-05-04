Происшествия

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«Если мне не откроют дверь, я взорву дом»: в Липецке задержаны двое телефонных террористов

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#телефонный терроризм
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«Если мне не откроют дверь, я взорву дом»: в Липецке задержаны двое телефонных террористов

Один из них угрожал взрывом дома из-за сломанного домофона, другой - потому что долго ждал «скорую».

Отдел полиции № 3 УМВД России по Липецку возбудил два уголовных дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. 

Фигурант первого дела ночью 29 апреля позвонил со своего сотового в службу «112», представился Александром, заявил, что в его доме на улице Смургиса сломан домофон, и если ему не помогут открыть дверь, то он взорвет два подъезда, в которых заложена взрывчатка.

Второй обвиняемый ночью 30 апреля заявил службе спасения «112», что заминировал свой дом на улице Механизаторов, из-за того, что к нему долго  не приезжает скорая помощь.

«Оба сообщения проверяли экстренные службы. В ходе осмотра взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. 38-летний и 39-летний мужчины в момент совершения преступления находились в алкогольном опьянении», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

4 1006
#телефонный терроризм
1

Комментарии (4)

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Ну

40 минут назад
Наказывать надо, жёстко.
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123

54 минуты назад
Последствия ЕГЭ
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Слабоумие и отвага

сегодня, 08:55
Других слов нет!
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Умный

сегодня, 08:36
К кому зеленые чертики приходят,а к этим-взрывчатка. * тременс.Белая горячка.
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