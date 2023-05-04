Сегодня в Липецке: чествование самых грамотных, битва хоров и липчане против электросамокатов

Рассказываем все самое главное про наступивший четверг.

Почти лето

Сегодня в Липецке будет тепло – до 17-19 градусов, синоптики обещают, что день пройдёт преимущественно без осадков.







Воду отключат на двух улицах

В связи с ремонтными работами с 10:00 до 20:00 временно прекратят подачу холодной воды жителям домов на улице Пестеля, 3 26а, 36 и Энергостроителей, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 18а, 22, 23.







Отключения света

Во мрак сегодня планово погрузят не так много домов. С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улицы Нахимова; переулка Ушакова, 4, 5, 6, 8; садоводчества «Студеновское», 110, 110а/155, 162, 178.







На час меньше с 9:00 до 16:00 проведут в потёмках жители улиц Гастелло, 1а, 31; Солидарности, 2б, 3.

Пробки

С раннего утра в Липецке начались заторы. И с каждой минутой машин на улицах только прибавляется. Проскочить с ветерком можно часов до семи, а потом… Советуем перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать по возможности оптимальный маршрут и не застрять надолго в пути.

Отличникам пятёрки и призы (12+)

Сегодня в Липецке будут награждать тех, кто лучше всех написал «Тотальный диктант».

В Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) в 14:00 пройдёт встреча, на которой подведут итоги диктанта, поделятся впечатлениями и обсудят ошибки. А на специальной торжественной церемонии отметят отличников – самых грамотных людей Липецка.







Посмотреть свои результаты можно на сайте totaldict.ru.

Конкурс чтецов (12+)

Сегодня призы могут заработать не только писатели (диктантов), но и читатели, точнее – чтецы. Финал ежегодного патриотического конкурса-фестиваля «Строки Победы» начнётся в 14:00 в Городском молодежном центре (ул. Гагарина, 35а).







Чтецы будут соревноваться в возрастных категориях от 14 до 18 лет и старше 18. Всего номинаций пять, среди них и «Самый эмоциональный исполнитель», и «Лучший исполнитель собственного стихотворения». Самой престижной категорией, пожалуй, является «Лучший исполнитель стихотворений».

«Салют Победе» (12+)

Послушать сегодня можно будет и музыку в исполнении местных творческих коллективов. В ОП «Студеновский» (ул. Шкатова, 25) в 17:00 состоится концерт «Салют Победе», посвященный 78-летию со дня окончания Великой Отечественной войны.







«Битва хоров» (6+)

А в парке Победы в 16:00 пройдёт «Битва хоров». Подготовленные номера представят участники из школ, детских садов, центров развития «Советский», «Сокол» и дома творчества «Октябрьский».







В память о Великой Отечественной войне в исполнении юных вокалистов прозвучат знакомые каждому и трогательные песни о Родине, подвиге, отваге, мире.

Театр в 11:00 (16+)

Сходить сегодня можно и в театр. Правда, если у вас есть возможность посетить липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) необычайно рано – в 11:00. В это время начнётся спектакль «Эпоха водолея» по пьесе драматурга, ветерана липецкого ОМОНа и просто творческого человека Александра Пономарёва.







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Липчане против самокатов

36% липчан считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить. Такие исследования провёл сервис SuperJob. Он выяснил, что основными нареканимями жителей города являются: отсутствие культуры вождения у водителей самокатов, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов.







К слову, с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам. Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет электросамкатов - 43%. Противников же подобного решения больше всего среди липчан моложе 34 лет -48%.

Кинопремьеры

Четверг – день обновления репертуаров в кинотеатрах. Знакомим вас с новинками, которые показались нам наиболее интересными.

«Помилование». Россия 2023. Военная драма. Режиссёр Айнур Аскаров (12+)

Лето 1942 года. Под Сталинградом начинается жесточайшее сражение, исход которого решит судьбу всего мира… Двадцатилетний сержант Любомир Зух отлучился из своей части в прифронтовой зоне, чтобы проститься с любимой девушкой. Его не было в части всего три часа! Но по законам военного времени он — дезертир. И наказание за это одно — расстрел. Приговор слишком суров, и это понимают все. Остановится ли маховик военной машины, будет ли приказ о помиловании?

В ролях: Александр Новиков, Николай Галлямов, Гела Месхи.



«Юра дворник». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Виталий Дудка (6+)

Оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.

В ролях: Антон Кузнецов, Денис Власенко, Гоша Куценко.Ю Татьяна Догилева.



«Кунг-фу жеребец». Китай. 2013. Комедийный экшн. Режиссёр Ларри Ян (6+)

У мастера боевых искусств Лао Ло есть любимая лошадь по кличке Красный Заяц (названная так в честь легендарного коня знаменитого полководца Люй Бу), которая снимается с ним в экшн-фильмах. Лошадь – тоже кинозвезда со своими причудами и капризами. Лао Ло порой бывает с ней очень непросто, а иногда – очень смешно.

В ролях: Джеки Чан, Юй Жунгуан, Лю Хаоцюнь.

«Все страхи Бо». США, Канада, 2023. Комедийный хоррор. Режиссёр Ари Астер (18+)

Бо боится всего на свете и старается не выходить из дома. И правильно делает – мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды, несмотря на страхи, он решается на путешествие в родной город. Теперь его ждёт невообразимо странное приключение, выходящее за рамки пространства и времени.

В ролях: Стивен Хендерсон, Эмми Райан, Майкл Гандольфини.



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