13 минут назад
В РФ хотят массово возводить арендные фермы
На сельхозземлях, которые расположены рядом с крупными городами, предложили строить фермерские хозяйства для сдачи их в аренду предпринимателям. Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направила федеральная компания «Этажи».
Также в числе предложений риелторов — создание управляющих компаний, которые будут в том числе заниматься сбытом продукции фермеров.
«В России необходимо расширять и развивать новые механизмы государственно-частного партнерства, в том числе и в сфере сельского хозяйства», — сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.