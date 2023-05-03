Общество

17 минут назад

На двух улицах Липецка завтра отключат холодную воду

152
#отключения
На двух улицах Липецка завтра отключат холодную воду

А четыре улицы и садоводчество останутся 4 мая без электричества. 

«РВК-Липецк» 4 мая будет проводить плановые ремонтные работы на двух улицах, предупредили в компании. 
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №3 36, 26а по улице Пестеля – машина с водой будет стоять возле дома № 36. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 18а, 22, 23 по улице Энергостроителей. Воду для питья подвезут к дому № 11. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

Кроме того, плановые работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». 

С 09:00 до 17:00 без света останутся улица Нахимова, дома №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское». 

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 31 по улице Гастелло, №№ 2б, 3 по улице Солидарности. 

152
#отключения

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