На двух улицах Липецка завтра отключат холодную воду

А четыре улицы и садоводчество останутся 4 мая без электричества.

«РВК-Липецк» 4 мая будет проводить плановые ремонтные работы на двух улицах, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №3 36, 26а по улице Пестеля – машина с водой будет стоять возле дома № 36.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 18а, 22, 23 по улице Энергостроителей. Воду для питья подвезут к дому № 11.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



Кроме того, плановые работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 без света останутся улица Нахимова, дома №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское».



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 1а, 31 по улице Гастелло, №№ 2б, 3 по улице Солидарности.



