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54 минуты назад
Строительство с участием РФ третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» началось в Египте
На площадке объекта залили "первый бетон" в фундаментную плиту энергоблока.
Строительство с участием России третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" началось в Египте, - сообщает пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом" в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что на площадке сооружения залили "первый бетон" в фундаментную плиту энергоблока № 3.
"Начало строительства третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает темп", - заявил старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании "АСЭ" Александр Корчагин.
По его словам, для "АСЭ" строительство энергоблоков по проекту ВВЭР-1200 – уже привычный и хорошо отработанный процесс, но с другой стороны, проект сооружения АЭС "Эль-Дабаа" имеет свои индивидуальные особенности. В заключении он поблагодарил египетских партнеров за слаженную совместную работу.
В прошлом году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку "первого бетона" для энергоблоков № 1 и № 2 и поставку устройства локализации расплава для первого энергоблока, - отметил председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.
По его словам, работы по проекту идут в соответствии с согласованными временными графиками. Он выразил надежду, что в дальнейшем будут иметь место выдающиеся достижения, направленные на успешную реализацию проекта строительства первой АЭС в Египте.
29 июня прошлого года "Росатом" сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". Уже в июле началось строительство первого энергоблока, а 31 октября госкорпорация получила лицензию на строительство второго блока станции. Его строительство началось в ноябре того же года, - пишут "Ведомости".
АЭС "Эль-Дабаа" — это первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.
Уточняется, что на площадке сооружения залили "первый бетон" в фундаментную плиту энергоблока № 3.
"Начало строительства третьего энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" говорит о том, что проект набирает темп", - заявил старший вице-президент по управлению проектами сооружения АЭС компании "АСЭ" Александр Корчагин.
По его словам, для "АСЭ" строительство энергоблоков по проекту ВВЭР-1200 – уже привычный и хорошо отработанный процесс, но с другой стороны, проект сооружения АЭС "Эль-Дабаа" имеет свои индивидуальные особенности. В заключении он поблагодарил египетских партнеров за слаженную совместную работу.
В прошлом году были достигнуты многие ключевые этапы проекта, включая заливку "первого бетона" для энергоблоков № 1 и № 2 и поставку устройства локализации расплава для первого энергоблока, - отметил председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта Амгед Эль-Вакиль.
По его словам, работы по проекту идут в соответствии с согласованными временными графиками. Он выразил надежду, что в дальнейшем будут иметь место выдающиеся достижения, направленные на успешную реализацию проекта строительства первой АЭС в Египте.
29 июня прошлого года "Росатом" сообщил, что управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта выдало разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". Уже в июле началось строительство первого энергоблока, а 31 октября госкорпорация получила лицензию на строительство второго блока станции. Его строительство началось в ноябре того же года, - пишут "Ведомости".
АЭС "Эль-Дабаа" — это первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена в городе Эль-Дабаа. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор) поколения III+.