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сегодня, 15:30

Мэр Москвы заявил о введении в городе запрета на запуск беспилотников

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#беспилотники #запрет

Исключение составят БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - говорится в сообщении градоначальника в Телеграм-канале.

Он отметил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.

В феврале в Подмосковье рядом с газовой компрессорной станцией упал беспилотник. Взрыва не было, пострадавших не было. БПЛА оказался иностранного производства, его точную принадлежность не выяснили.
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#беспилотники #запрет

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