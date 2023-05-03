В России
сегодня, 15:30
Мэр Москвы заявил о введении в городе запрета на запуск беспилотников
130
Исключение составят БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - говорится в сообщении градоначальника в Телеграм-канале.
Он отметил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.
В феврале в Подмосковье рядом с газовой компрессорной станцией упал беспилотник. Взрыва не было, пострадавших не было. БПЛА оказался иностранного производства, его точную принадлежность не выяснили.
"Приняли решение о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти. Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", - говорится в сообщении градоначальника в Телеграм-канале.
Он отметил, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность.
В феврале в Подмосковье рядом с газовой компрессорной станцией упал беспилотник. Взрыва не было, пострадавших не было. БПЛА оказался иностранного производства, его точную принадлежность не выяснили.
130