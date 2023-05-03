Росстат понизил оценку уровня бедности в РФ в 2022 году до 9,8% с 10,5%

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в 2022 году, по уточненным данным, составила 14,3 млн человек против 15,3 млн человек по предварительной оценке.





В результате пересмотра данных обновлен исторический минимум официального числа малоимущих в РФ: с 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10% населения. Наиболее близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим относилось 10,7% россиян, или 15,4 млн человек. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения страны сократилась на 1,7 млн человек, или на 1,2 п.п.



Благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп населения удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году, - рассказали Росстате. Речь идет о соотношении доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Показатель дифференциации в 13,8 — самый низкий с 1998 года, следует из данных статслужбы.



Совокупный дефицит денежного дохода (сумма, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до границы бедности) в прошлом году составил 690,2 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей ниже результата 2021 года и наименьшее значение с 2014 года (тогда дефицит дохода был на уровне 482,7 млрд рублей). Номинального пика этот показатель достигал в 2020 году (около 729 млрд рублей). Сама граница бедности по итогам 2022 года пересмотру не подвергалась и составила 13 545 рублей.



Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано в первую очередь с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год, которое проводилось Росстатом в январе—феврале 2023 года, - отметили в статслужбе. Также была получена дополнительная информация из административных источников, банковская статистика, а кроме того, уточнены данные об обороте розничной торговли и общественного питания, указали там.



Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (в два раза по сравнению с 2017 годом). В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, - заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.



Росстат представил уточненную оценку уровня бедности в РоФ. Согласно новым данным статслужбы, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек, или 0,7 п.п., ниже первоначальной оценки ведомства, опубликованной в марте текущего года, - передает РБК В результате пересмотра данных обновлен исторический минимум официального числа малоимущих в РФ: с 1992 года оно ни разу не опускалось ниже 10% населения. Наиболее близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим относилось 10,7% россиян, или 15,4 млн человек. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения страны сократилась на 1,7 млн человек, или на 1,2 п.п.Благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп населения удалось сократить дифференциацию населения по уровню доходов до 13,8 раза по сравнению с 15,2 раза в 2021 году, - рассказали Росстате. Речь идет о соотношении доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения. Показатель дифференциации в 13,8 — самый низкий с 1998 года, следует из данных статслужбы.Совокупный дефицит денежного дохода (сумма, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до границы бедности) в прошлом году составил 690,2 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей ниже результата 2021 года и наименьшее значение с 2014 года (тогда дефицит дохода был на уровне 482,7 млрд рублей). Номинального пика этот показатель достигал в 2020 году (около 729 млрд рублей). Сама граница бедности по итогам 2022 года пересмотру не подвергалась и составила 13 545 рублей.Уточнение показателя относительно оперативной оценки связано в первую очередь с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год, которое проводилось Росстатом в январе—феврале 2023 года, - отметили в статслужбе. Также была получена дополнительная информация из административных источников, банковская статистика, а кроме того, уточнены данные об обороте розничной торговли и общественного питания, указали там.Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения (в два раза по сравнению с 2017 годом). В 2023 году целевое значение уровня бедности должно составить 10,1%, - заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова.