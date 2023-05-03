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сегодня, 14:14
Квартиры в новостройках в РФ стали продаваться дольше на 28%
По итогам марта 2023 года сроки экспозиции жилья на первичном рынке в российских городах-миллионниках в среднем увеличились на 27,9% относительно аналогичного периода прошлого года, или со 129 до 165 дней, - рассказали аналитики компании "Авито Недвижимость".
"За год покупательская способность россиян не выросла, а цены на недвижимость стагнируют и околонулевые ставки по ипотеке отменили. Люди притормозили с покупкой квартир или ищут самые доступные варианты", - говорится в отчете экспертов.
Санкт-Петербург стал городом с самыми долго продаваемыми новостройками — в марте 2023 года квартиры на первичном рынке продавались в среднем 291 день. Причем на втором месте с большим "отрывом" оказалась Казань, где квартиры продаются за 202 дня, - пишет "Ъ".
По словам экспертов, среди крупных городов страны лидером по росту срока экспозиции новостроек стала Самара, где за год этот показатель повысился на 94,4%, или с 89 до 173 дней. Второй в списке стала Казань с положительной динамикой в 88,8%, или со 107 до 202 дней. Третьим по росту срока экспозиции оказался Челябинск, где "первичка" стала продаваться на 85,9% дольше, или 132 дня вместо 71.
Напротив, в четырех городах-миллионниках — Омске, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре — новые квартиры по сравнению с мартом предыдущего года стали продаваться быстрее. Отрицательную динамику срока экспозиции объектов на первичном рынке специалисты оценили в 49,3%, 38,3%, 16,7% и 7,4% соответственно.
Кроме того, относительно февраля текущего года средний срок экспозиции квартир в новостройках больше всего вырос в Воронеже — на 25%, с 72 до 90 дней. Второе место заняла Казань с положительной динамикой в 13,5 процента, со 178 до 202 дней. Замкнул тройку Омск в ростом в 7% за месяц — с 71 до 76 дней. При этом "первичка" стала продаваться быстрее в Ростове-на-Дону, Москве и Новосибирске — на 4,5% (со 154 до 147 дней), 12,6 процента (со 127 до 111 дней) и 32,8% (со 122 до 82 дней) соответственно. В среднем по крупным городам России параметр по сравнению с февралем снизился на 1,8% — со 168 до 165 дней.
"За год покупательская способность россиян не выросла, а цены на недвижимость стагнируют и околонулевые ставки по ипотеке отменили. Люди притормозили с покупкой квартир или ищут самые доступные варианты", - говорится в отчете экспертов.
Санкт-Петербург стал городом с самыми долго продаваемыми новостройками — в марте 2023 года квартиры на первичном рынке продавались в среднем 291 день. Причем на втором месте с большим "отрывом" оказалась Казань, где квартиры продаются за 202 дня, - пишет "Ъ".
По словам экспертов, среди крупных городов страны лидером по росту срока экспозиции новостроек стала Самара, где за год этот показатель повысился на 94,4%, или с 89 до 173 дней. Второй в списке стала Казань с положительной динамикой в 88,8%, или со 107 до 202 дней. Третьим по росту срока экспозиции оказался Челябинск, где "первичка" стала продаваться на 85,9% дольше, или 132 дня вместо 71.
Напротив, в четырех городах-миллионниках — Омске, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре — новые квартиры по сравнению с мартом предыдущего года стали продаваться быстрее. Отрицательную динамику срока экспозиции объектов на первичном рынке специалисты оценили в 49,3%, 38,3%, 16,7% и 7,4% соответственно.
Кроме того, относительно февраля текущего года средний срок экспозиции квартир в новостройках больше всего вырос в Воронеже — на 25%, с 72 до 90 дней. Второе место заняла Казань с положительной динамикой в 13,5 процента, со 178 до 202 дней. Замкнул тройку Омск в ростом в 7% за месяц — с 71 до 76 дней. При этом "первичка" стала продаваться быстрее в Ростове-на-Дону, Москве и Новосибирске — на 4,5% (со 154 до 147 дней), 12,6 процента (со 127 до 111 дней) и 32,8% (со 122 до 82 дней) соответственно. В среднем по крупным городам России параметр по сравнению с февралем снизился на 1,8% — со 168 до 165 дней.