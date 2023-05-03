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Правительство РФ упростило получение Fan ID для трех категорий граждан

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#Fan ID #болельщики #дети

Сейчас, чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка.

Правительство РФ упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии. Постановление об этом было подписано. Упростить получение карты болельщика для подростков, инвалидов и пенсионеров кабмину поручил президент по итогам совещания с членами кабмина в феврале 2023 года.

Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалённо - если данные о них представлены в подтверждённой учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребёнка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами Российской футбольной премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе Российской премьер-лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди, - говорится на сайте кабмина.
1 73
#Fan ID #болельщики #дети

Комментарии (1)

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11 минут назад
во что вычитал .в америке обезьяне одобрили кредит .поручителем взяли дрессировщика.возврат кредита за счет цирковых выступлений .ее в цирке оформили как артиста .
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