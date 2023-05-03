Коронавирус
сегодня, 11:09
С начала эпидемии от COVID-19 в Липецкой области вылечились 179 000 человек
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За последние сутки в регионе сообщили о шести выздоровевших.
В Липецкой области за сутки выявили 16 случаев COVID-19, один человек умер, пятерых человек госпитализировали, выздоровели шесть человек. Для сравнения: 3 мая 2022 года был выявлены 81 случай инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 315 случаев COVID-19, выздоровели 179 000 человек, умерли 3 987 человек.
За последние сутки лидерство по количеству выявленных случаев потеряла Воронежская область, на первом месте оказалась Рязанская, где выявили 44 новых случая COVID-19 в Воронежской области — 41, в Орловской области — 24, в Тульской области — 14, в Тамбовской области — 11, в Курской области — 10. За сутки в Рязанской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 3 214 случаев COVID-19, госпитализировали 1 054 человека, выздоровели 6 549 человек, умерли 33 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 862 069 случаев COVID-19, выздоровели 22 265 627 человек, умерли 398 399 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 183 315 случаев COVID-19, выздоровели 179 000 человек, умерли 3 987 человек.
За последние сутки лидерство по количеству выявленных случаев потеряла Воронежская область, на первом месте оказалась Рязанская, где выявили 44 новых случая COVID-19 в Воронежской области — 41, в Орловской области — 24, в Тульской области — 14, в Тамбовской области — 11, в Курской области — 10. За сутки в Рязанской области от вируса погиб один человек.
В России за сутки выявили 3 214 случаев COVID-19, госпитализировали 1 054 человека, выздоровели 6 549 человек, умерли 33 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 22 862 069 случаев COVID-19, выздоровели 22 265 627 человек, умерли 398 399 человек.
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