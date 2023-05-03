В России
17 минут назад
Площадь пожара на нефтебазе на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м
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Площадь возгорания — 1200 кв. метров, пострадавших нет.
Глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков в своем Телеграм-канале заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1,2 тыс. кв. м.
Губернатор опроверг информацию об эвакуации людей в Темрюкском районе из-за пожара на нефтебазе.
Он отметил, что пострадавших нет.
По его словам, в тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются.
Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна рядом с портом Тамань загорелся в ночь на 3 мая. Погибших и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, пожару присвоен высший ранг сложности, - передает ТАСС.
Ряд пабликов и СМИ сообщали о том, что по цистерне с топливом ударил украинский беспилотник. Официального подтверждения этой информации нет.
Губернатор опроверг информацию об эвакуации людей в Темрюкском районе из-за пожара на нефтебазе.
Он отметил, что пострадавших нет.
По его словам, в тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава. Причины происшествия устанавливаются.
Резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна рядом с портом Тамань загорелся в ночь на 3 мая. Погибших и пострадавших, а также угрозы населенному пункту нет. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, пожару присвоен высший ранг сложности, - передает ТАСС.
Ряд пабликов и СМИ сообщали о том, что по цистерне с топливом ударил украинский беспилотник. Официального подтверждения этой информации нет.
32