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На месте схода 20 вагонов в Брянской области продолжаются восстановительные работы

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#сход вагонов #подрыв

В Брянской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда.

На перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области, где накануне произошел сход подвижного состава из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта, продолжаются восстановительные работы, - сообщает РЖД в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что часть вагонов состава перемещена на станцию, проводятся мероприятия по расчистке инфраструктуры для ее дальнейшего восстановления.

Также в сообщении отмечается, что на период восстановительных работ пригородные поезда в сообщении между Орлом и Брянском следуют по укороченному маршруту до станции Карачев, откуда пассажиры автобусами доставляются до станции Брянск-Орловский.

Накануне вечером в РЖД заявили, что на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет.

Движение на участке Снежетьская — Белые Берега было приостановлено.

Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД был создан оперативный штаб.

На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.
98
#сход вагонов #подрыв

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