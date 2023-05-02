В Липецке большое отключение света

Завтра «Липецкэнерго» будет проводить ремонтные работы на сетях. Без света 3 мая с 09:00 до 17:00 останутся улицы Прокатная, Арсеньева, Баумана, Литейная, и дом №8 по улице Пожарского.



С 10:00 до 16:00 электроэнергия будет отключена на улицах Асфальтной, Байкальской, 29, Владивостокской, Владимирской, 44, Кибальчича, 3, 77, Краснодарской, Ладыгина, Липецкой, Майской,18, 21, Морской,. Пензенской, Привокзальной, 28, 42, 56, Пришкольной, Речной, 20, Санаторной, 19а, 20, 5, Таежной, 12, 15, 1а, 22, 3, 30/1, Тепличной, 24а, Уступной, 2, 26, Фабричной 11а, 45, 5, Фруктовой, 3, Южной.



С 09:00 до 16:00 свет отключат на улице Суворова, а с 09:00 до 15:00 — на улицах Агрономической; Железнякова; Опытной, Боевом и Трубном проездах, в доме №1 по улице Фурсова, и садоводчестве «Березка», 533.



Ремонты на своих сетях проведет и «РВК-Липецк». С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 15, 19, 21 по проспекту 60 лет СССР, № 37 по улице Меркулова. Машина с водой подъедет к дому № 13 по проспекту 60 лет СССР. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



