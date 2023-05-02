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Липецкая вечЁрка: врачи пришили ногу подростку, демонтаж трамвайных путей и смена флагов
Сегодня, 2 мая, стало известно, что врачи детской больницы спасли ногу подростку, в районе Тракторного вовсю демонтируют трамвайные пути, и в Липецке перевесили флаги.
— У пострадавшего была фактически оторвана нога — она держалась только на коже. Хирурги смогли собрать ногу, поставить на место кости, сшить связки, сосуды и мышцы, - рассказали больнице.
Для дальнейшего лечения подросток отправлен в Москву.
В этой же больнице лежит 12-летний мальчик, который едва не утонул в чаплыгинском бассейне. И тут хорошие новости. Врачи вывели ребенка из искусственной комы и больше не опасаются за его жизнь. А следственный комитет, изучив произошедшее в бассейне, возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как будут развиваться события в аварийном доме № 16, который находится в 9 микрорайоне, пока неясно. Жильцам дома предложили выехать до 1 мая, так как пребывание в здании опасно для жизни. Но не все испугались, часть продолжает жить в своих квартирах.
Наконец-то она началась — реконструкция трамвайной сети. Уже демонтированы рельсы на улице Волгоградской. (Как изменилось движение транспорта из-за работ, можно посмотреть здесь).
Это начало грандиозных работ по транспортной концессии, ценой 14,5 миллиарда рублей. Предполагается, что за два года будет реконструировано трамвайное депо, заменены 40,8 километра рельсов, построена новая ветка протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова, приобретены 46 трамваев и 10 электробусов.
Трамвайные рельсы так износились, что годны только на металлолом. Как распорядится прибылью МУП «Городской электротранспорт» от сдачи металла, пока неизвестно.
Сегодня на площадях Победы и Плеханова рабочие перевешивали флаги, которыми Липецк украсили к майским праздникам. Заняться странной, на первый взгляд, работой им пришлось из-за того, что цвет флагов смутил горожан. Некоторые увидели в сочетании красного и белого флаги других стран: Польши, Австрии и даже княжества Монако.
В мэрии заверили, что ничего подобного не имели ввиду: флаги закуплены к 75-летию Победы, и такое сочетание использовалось по всей стране: красный и белый были официальными цветами праздника. Но на всякий случай флаги все же перевесили. Если до сегодняшнего дня они стояли вперемежку — красные с белыми, то теперь красные отдельно, и белые отдельно. Новость набрала сегодня больше всего просмотров. Комментаторы и смену флагов не оценили.
— Вообще-то, белый флаг поднимали, когда сдавались, — заметил Гость.
— Давайте тогда уже синий добавим и никому обидно не будет! — предложил Электрик.
— А где защитники природы? Давай зелёный! — еще одно предложение.
К 9 мая на центральных улицах управлении благоустройства Липецка отмоет все остановочные павильоны. Сложнее всего рабочим соскрести со стекол объявления и отмыть граффити.
Обратите внимание, сегодня ночью в Липецкой области возможны заморозки, до -3 градусов. Но в Липецке температура до отрицательных значений опуститься не должна, будет от 0 до +2 градусов, а днем до +19 градусов и без дождей.
Электорат