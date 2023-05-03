На полях стадиона Сокол (ул. Ушинского, д.5) проходит серия детских турниров по футболу ЛСП CUP

Зрелищные атаки и досадные ошибки. Если умеешь работать в команде, будет и результат. Турнир всероссийского масштаба для ребят - возможность попасть в мир большого футбола.

Принимают участие команды разных возрастов со всего ЦФО. Это поистине зрелищное событие для любителей футбола и тех, чьи дети уже посветили себя данному виду спорта. Турниры проводятся каждые выходные.

Не смотря на погодные условия в эти выходные приняли участие 13 команд: Липецк, Усмань, Елец, Моршанск, Тамбов, Воронеж, Старый Оскол. Сотни начинающих футболистов из разных регионов сражаются за "Кубок ЛСП CUP". Игры происходят сразу на 2х полях.





Генеральным партнером турнира ЛСП CUP, является компания «Липецкое станкостроительное предприятие» , которая активно поддерживает стремление молодежи к спорту. Победители и призеры турнира в своих возрастных группах получат не только кубки и медали, но и подарки от организаторов.

Любовь к футболу начинается с детства. А компания « Липецкое станкостроительное предприятие» - это не только станки, это забота о людях.

398037 г.Липецк, Лебедянское шоссе , вл.1Д ОГРН 1114823000401

ООО «Липецкое станкостроительное предприятие»

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