Бизнес

26 минут назад

На полях стадиона Сокол (ул. Ушинского, д.5) проходит серия детских турниров по футболу ЛСП CUP

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На полях стадиона Сокол (ул. Ушинского, д.5) проходит серия детских турниров по футболу ЛСП CUP

Зрелищные атаки и досадные ошибки. Если умеешь работать в команде, будет и результат. Турнир всероссийского масштаба для ребят - возможность попасть в мир большого футбола.

Принимают участие команды разных возрастов со всего ЦФО. Это поистине зрелищное событие для любителей футбола и тех, чьи дети уже посветили себя данному виду спорта. Турниры проводятся каждые выходные.

Не смотря на погодные условия в эти выходные приняли участие 13 команд: Липецк, Усмань, Елец, Моршанск, Тамбов, Воронеж, Старый Оскол. Сотни начинающих футболистов из разных регионов сражаются за "Кубок ЛСП CUP". Игры происходят сразу на 2х полях.

Генеральным партнером турнира ЛСП CUP, является компания «Липецкое станкостроительное предприятие», которая активно поддерживает стремление молодежи к спорту. Победители и призеры турнира в своих возрастных группах получат не только кубки и медали, но и подарки от организаторов.

Любовь к футболу начинается с детства. А компания « Липецкое станкостроительное предприятие» - это не только станки, это забота о людях.

 

398037 г.Липецк, Лебедянское шоссе , вл.1Д ОГРН 1114823000401
ООО «Липецкое станкостроительное предприятие»
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