В Германии зафиксировали сильнейшее падение продаж продуктов питания

В марте 2023 года реальные розничные продажи продуктов питания снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2022 года реальный оборот снизился на 10,3%.





"В марте 2023 года реальный оборот в секторе розничной торговли продуктами питания уменьшился на 1,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении его сокращение составило 10,3%. Речь идет о самом резком снижении объемов оборота с 1994 года, когда начали проводиться подобные наблюдения", - указали в ведомстве. Кроме того, объем розничных продаж продуктов питания оказался в марте "на 5,6% ниже предкризисных (до начала пандемии коронавируса) значений в марте 2019 года".



Основной причиной такого развития событий стал "существенный рост цен на продукты питания - на 22,3% в годовом выражении". В ведомстве также обратили внимание на то, что цены на продукты питания "росли в три раза быстрее" общей инфляции, - передает



Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что среднегодовой темп прироста цен производителей в ФРГ, зафиксированный в 2022 году, составил 32,9%, что стало самым высоким его значением с 1949 года, за всю историю проведения подобных наблюдений. Его представители уточнили, что основной причиной столь стремительного роста цен производителей стал энергокризис, в результате которого среднегодовая стоимость энергии выросла на 86,2%. При гипотетическом отсутствии данного фактора инфляция составила бы лишь 14,0%. Совокупный реальный оборот предприятий розничной торговли Германии сократился в марте на 10,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, что стало самым серьезным падением с 1994 года, - сообщается в распространенном заявлении Федерального статистического ведомства ФРГ."В марте 2023 года реальный оборот в секторе розничной торговли продуктами питания уменьшился на 1,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении его сокращение составило 10,3%. Речь идет о самом резком снижении объемов оборота с 1994 года, когда начали проводиться подобные наблюдения", - указали в ведомстве. Кроме того, объем розничных продаж продуктов питания оказался в марте "на 5,6% ниже предкризисных (до начала пандемии коронавируса) значений в марте 2019 года".Основной причиной такого развития событий стал "существенный рост цен на продукты питания - на 22,3% в годовом выражении". В ведомстве также обратили внимание на то, что цены на продукты питания "росли в три раза быстрее" общей инфляции, - передает ТАСС Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что среднегодовой темп прироста цен производителей в ФРГ, зафиксированный в 2022 году, составил 32,9%, что стало самым высоким его значением с 1949 года, за всю историю проведения подобных наблюдений. Его представители уточнили, что основной причиной столь стремительного роста цен производителей стал энергокризис, в результате которого среднегодовая стоимость энергии выросла на 86,2%. При гипотетическом отсутствии данного фактора инфляция составила бы лишь 14,0%.