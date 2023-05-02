В мире

сегодня, 16:46

В Германии зафиксировали сильнейшее падение продаж продуктов питания

110
#продукты #Германия

В марте 2023 года реальные розничные продажи продуктов питания снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с мартом 2022 года реальный оборот снизился на 10,3%.

Совокупный реальный оборот предприятий розничной торговли Германии сократился в марте на 10,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, что стало самым серьезным падением с 1994 года, - сообщается в распространенном заявлении Федерального статистического ведомства ФРГ.

"В марте 2023 года реальный оборот в секторе розничной торговли продуктами питания уменьшился на 1,1% по сравнению с февралем. В годовом выражении его сокращение составило 10,3%. Речь идет о самом резком снижении объемов оборота с 1994 года, когда начали проводиться подобные наблюдения", - указали в ведомстве. Кроме того, объем розничных продаж продуктов питания оказался в марте "на 5,6% ниже предкризисных (до начала пандемии коронавируса) значений в марте 2019 года".

Основной причиной такого развития событий стал "существенный рост цен на продукты питания - на 22,3% в годовом выражении". В ведомстве также обратили внимание на то, что цены на продукты питания "росли в три раза быстрее" общей инфляции, - передает ТАСС.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что среднегодовой темп прироста цен производителей в ФРГ, зафиксированный в 2022 году, составил 32,9%, что стало самым высоким его значением с 1949 года, за всю историю проведения подобных наблюдений. Его представители уточнили, что основной причиной столь стремительного роста цен производителей стал энергокризис, в результате которого среднегодовая стоимость энергии выросла на 86,2%. При гипотетическом отсутствии данного фактора инфляция составила бы лишь 14,0%.
110
#продукты #Германия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
16
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

В США началась забастовка сценаристов
#забастовка
В США началась забастовка сценаристов

сегодня, 15:05

В мире
У берегов Аляски произошло землетрясение
У берегов Аляски произошло землетрясение

29.04.2023 22:09

В мире
Летевшая в Стамбул пассажирка родила в самолете
Летевшая в Стамбул пассажирка родила в самолете

29.04.2023 13:49

В мире
У побережья в Мексике обнаружили голубую дыру глубиной 274 м
У побережья в Мексике обнаружили голубую дыру глубиной 274 м

29.04.2023 11:28

В мире
В Дубае полиция нашла потерявшуюся в толпе на пляже 6-летнюю россиянку
#поиск #ребенок #Дубай
В Дубае полиция нашла потерявшуюся в толпе на пляже 6-летнюю россиянку

26.04.2023 12:49

В мире
Страны ЕС начали совместные закупки газа
#газ #ЕС
Страны ЕС начали совместные закупки газа

25.04.2023 16:22

В мире