Владеющая сервисом Tinder компания Match Group прекратит работу в РФ к концу июня

Компания Match Group, владеющая онлайн-сервисом Tinder, прекратит работу в России к концу июня.

Технологическая компания Match Group, владеющая и управляющая крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств, включая Tinder, Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time, завершит уход из России к 30 июня, - говорится в ежегодном отчете компании."Мы стараемся защищать права человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к их услугам на территории России, чтобы к 30 июня прекратить работать на российском рынке",— отмечается в отчете компании.Match Group ранее не объявляла о намерении уйти из России. При этом в апреле прошлого года Tinder отключил для россиян доступ к платным опциям, однако не стал покидать рынок, - пишет "Ъ" Российские онлайн-сервисы знакомств в 2022 году смогли увеличить аудиторию на фоне ухода конкурентов, в частности, "Мамба" говорит о росте на 20%, "Теамо" — на 30%, "VK Знакомства" — на 73%. Но серьезного оттока с Tinder не произошло, поскольку приложение до сих пор доступно в App Store и Google Play для России, а премиум-сервисы можно оплачивать через пополнение счета в iTunes, а также промокоды, которые продаются на маркетплейсах, - подчеркнули эксперты.